El pueblo mágico que queda a solo 2 horas de CDMX y es ideal para visitar en Navidad

El estado de Querétaro aloja sitios ideales para pasar la temporada navideña. Así es el caso de Tequisquiapan: uno de los 6 pueblos mágicos de dicha región de México. Este destino es perfecto para disfrutar la Navidad y queda cerca de la Ciudad de México.

Con sus calles empedradas y arquitectura colonial de cantera, este pueblo de Querétaro que queda a 2 horas de la CDMX se ha convertido en un refugio ideal para disfrutar de la temporada navideña. Además, es reconocido por su producción de queso y vino. Conoce más.

Pueblo mágico de Querétaro: ¿Qué hacer en Tequisquiapan durante la Navidad?

El pueblo ofrece una mezcla perfecta de tradición, gastronomía y experiencias únicas. Es recomendable planear una ruta si se dispone de poco tiempo, aunque quienes decidan quedarse varios días podrán disfrutar del destino con mayor calma.

Entre las actividades más destacadas se encuentran opciones para todos los gustos.

Ruta del Queso y el Vino : se puede visitar queserías artesanales como Néole o La Vaca Feliz, además de viñedos como La Redonda o la cava Freixenet. Las catas, maridajes y recorridos por bodegas son populares durante la temporada decembrina.

: se puede visitar queserías artesanales como Néole o La Vaca Feliz, además de viñedos como La Redonda o la cava Freixenet. Las catas, maridajes y recorridos por bodegas son populares durante la temporada decembrina. Vuelos en globo aerostático : una experiencia inolvidable que permite admirar el pueblo, los viñedos y la impresionante Peña de Bernal desde las alturas. Todo con la luz dorada del amanecer como marco perfecto.

: una experiencia inolvidable que permite admirar el pueblo, los viñedos y la impresionante Peña de Bernal desde las alturas. Todo con la luz dorada del amanecer como marco perfecto. Centro Histórico y la Plaza Miguel Hidalgo : durante la Navidad

: durante la Mercado de la Vara y el Mimbre y Mercado Telesforo Trejo : lugares ideales para comprar canastas, muebles, sombreros y otros artículos hechos con técnicas tradicionales. También hay artesanías de ópalo.

: lugares ideales para comprar canastas, muebles, sombreros y otros artículos hechos con técnicas tradicionales. También hay artesanías de ópalo. Mina de Ópalo : sitio a 10 minutos del centro. Minas a cielo abierto que permiten que los visitantes busquen sus propias piedras.

: sitio a 10 minutos del centro. Minas a cielo abierto que permiten que los visitantes busquen sus propias piedras. Balnearios de aguas termales: sitios ideales para un día de descanso y diversión familiar. El Parque Recreativo La Pila ofrece un gran espacio verde para pasear y disfrutar al aire libre.

Ubicación y distancia: ¿Cómo llegar a Tequisquiapan desde la CDMX?

Tequisquiapan se ubica aproximadamente a 171 kilómetros de la CDMX. El viaje por carretera suele tomar 2 horas y 30 minutos, dependiendo del tráfico. En autobús, la ruta directa desde la Terminal Central de Autobuses del Norte tiene una duración aproximada de 3 horas. Este aspecto convierte al pueblo en una opción accesible para una visita de fin de semana o una escapada navideña.