Así luce el Rancho Los 3 Potrillos a 4 años de la muerte de Vicente Fernández

Vicente Fernández cumple cuatro años de fallecido y muchos todavía lo recuerdan por su increíble talento para la música ranchera y la actuación. Sin embargo, existe una forma de estar muy cerca de su legado: el Rancho Los 3 Potrillos, ubicado en la ciudad de Guadalajara y abierto al público. Aquí te contamos cómo luce actualmente.

Este espacio familiar fue fundado en 1980 por el mismísimo “Charro de Huentitán” y heredado a sus hijos Vicente Fernández Jr., Gerardo y Alejandro Fernández. Según la información disponible, el lugar ocupa alrededor de 500 hectáreas.

Llegar al rancho es muy sencillo. Una vez en la ciudad, debes dirigirte a la carretera a Chapala y, justo después del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, lo encontrarás.

Así luce el Rancho Los 3 Potrillos de Vicente Fernández.|(ESPECIAL/Google Maps)

¿Qué hacer en el Rancho Los 3 Potrillos de Vicente Fernández?

Vicente Fernández vivivó en el Rancho Los 3 Potrillos junto a su amada esposa, Doña Cuquita. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un espacio de comunidad iniciada por el propio cantante de “Acá entre nos”, que invitaba a sus fans sin costo y hasta los saludaba si le era posible.

Él siempre abogó por un espacio gratuito y fuera del negocio. “Yo no cobro por la entrada ni por las fotos”, decía.

Hay una alberca en forma de guitarra en el Rancho 3 Potrillos.|(ESPECIAL/Google Maps)

Además de visitar el rancho, los fans pueden conocer el restaurante que ofrece comida típica de Jalisco, en ocasiones con música en vivo y shows de danza. Hay una piscina en forma de guitarra. También están las caballerizas en donde conocerás algunos de los caballos que tienen en la familia.

Asimismo, hallarás una tienda de artículos para vaqueros, con las emblemáticas botas, sombreros y pantalones típicos fabricados en piel. Incluso hay una capilla en donde fue enterrado el artista, muy cerca de la casa, aunque a esta última no se puede acceder.

Así luce el restaurante de Vicente Fernández en su Rancho Los 3 Potrillos.|(ESPECIAL/GOOGLE MAPS)

El horario de visitas es de 9:00 am a 17:00 hrs. y, tal como lo dijo don ‘Chente’, la entrada sigue siendo gratuita.

¿De qué murió Vicente Fernández?

Vicente Fernández murió a los 81 años después de una caída en su recámara en el Rancho Los 3 Potrillos, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Country 200 en Guadalajara. El reporte médico indicó que se lastimó las vértebras cervicales que le provocó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna.

Después de varios días, su salud empeoró a causa de una neumonía, pero su hija, Alejandra, confirmó que los médicos le detectaron el Síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca a los nervios del cuerpo causando debilidad y parálisis, según Mayo Clinic.