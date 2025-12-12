Querido cantante es hospitalizado tras sufrir un infarto: los terribles detalles

El mundo de la música pasó momentos de incertidumbre tras darse a conocer que un querido cantante fue internado de urgencia a causa de un infarto. La víctima de este hecho fue Joaquín Levinton, quien se sabe, experimentó una serie de molestias en el pecho que lo orillaron a pedir ayuda.

Tan solo unas horas antes del incidente, el afamado artista seguía posteando contenido en su perfil de Instagram con normalidad y sin dar ninguna señal de alerta. De acuerdo con información recopilada por La Nación, todo ocurrió mientras estaba cenando en un restaurante y sus amigos llamaron a las líneas de emergencia.

Joaquín Levinton estaba en una cena cuando se sintió mal|Instagram. @joaquinlevinton

¿Cómo sigue Joaquín Levinton tras sufrir un infarto?

En cuanto a la evolución, luego de varias revisiones hechas por un equipo completo de especialistas en el Hospital Fernández, se determinó que Joaquín Levinton está recuperándose con éxito tras el infarto que lo llevó a una sala de urgencias y el pronóstico es positivo. Dicha información fue emitida directamente por la banda Turf en un comunicado dirigido a prensa y fans.

"El procedimiento de salud se realizó con éxito y Joaquín está estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación. Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor", se lee en el escrito.

La banda Turf informó que Joaquín Levinton, su líder, está evolucionando con éxito|Instagram. @turfoficial

Hasta el momento, el músico no ha dado ninguna declaración de viva voz y en sus perfiles oficiales solo pueden apreciarse las historia que subió horas antes del incidente.

¿Quién es Joaquín Levinton?

Joaquín Levinton es un cantante, músico y compositor argentino, conocido principalmente por liderar Turf desde hace 30 años. Igualmente, estuvo en la agrupación Sponsors entre 2008 y 2015 mientras su banda original se tomó un descanso, pero finalmente terminó regresando al proyecto que lo catapultó a la fama, pues aunque antes ya había incursionado en la música, con ellos encontró el éxito.

Algunas de sus creaciones más conocidas son "No se llama amor" y "Yo no me quiero casar". A la par de su trayectoria en la industria musical, ha tenido apariciones en la televisión, incluyendo la edición Argentina del reality "MasterChef Celebrity", un concepto que reta a personalidades de la farándula a mostrar sus dotes culinarios y que también en México ha tenido varias temporadas por Azteca UNO .

Además de su faceta como cantante, Joaquín Levinton ha participado en realities de televisión|Instagram. @joaquinlevinton

Actualmente, Joaquín Levinton tiene 50 años y nunca ha estado casado ni tiene hijos, pero sí vive feliz en pareja con Josefina Lynch, una joven modelo de 26 años con la que el artista lleva tiempo en una relación formal.