Christian Nodal protagoniza polémica por Pepe Aguilar

Una vez más Christian Nodal es señalado en redes sociales y le llueven las críticas. Esta vez no se trata de alguna situación relacionada con su hija Inti, su ex pareja Cazzu ni su esposa Ángela Aguilar. Su cambio de look hizo que lo comparen con Pepe Aguilar .

No hay semana en que el cantante de regional mexicano no sea protagonista en las plataformas digitales y medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo. Es que la fama de Christian Nodal y la exposición pública lo ha tenido en medio de rumores y sucesos que despiertan mucho interés.

¿Por qué critican a Christian Nodal?

Las nuevas críticas hacia Christian Nodal aparecieron luego de que el artista mexicana realizara la publicación de una fotografía suya en redes sociales. El posteo titulado “2026” muestra al cantante frente a un espejo y luciendo una gorra y gafas de sol, motivo por el cual algunos internautas cuestionaron ese look.

El cambio de look del intérprete de “De los besos que te di” no gustó a muchos de sus seguidores que no dudaron en compararlo con su suegro, Pepe Aguilar. “Le tocaron los lentes de Pepe de intercambio”, “Que bonito te vez solito” y “Con gorra y lentes de sol como el pepeyonce?… quieres parecerte a él o q?”, fueron algunos de los mensajes que depositaron los internautas debajo de la fotografía.

¿Cómo es la relación entre Christian Nodal y Pepe Aguilar?

Desde que la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar tomó estado público ambos se han convertido en blanco de críticas de quienes no aceptan su historia de amor. Además, muchos rumores de supuestas infidelidades por parte del cantante mexicano han despertado otros trascendidos.

Algunos de los rumores señalan que la relación entre Christian Nodal y Pepe Aguilar, su suegro, no es la mejor pero recientemente eso quedó prácticamente descartado. En las redes sociales del líder de la Dinastía Aguilar un video muestra una reunión familiar con una banda tocando y en el que el padre de Ángela Aguilar invita a su yerno a pedir una canción para que los músicos toquen, gesto que ha sido tomado como una muestra de que entre ellos todo está más que bien. .