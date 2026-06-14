Cómo maquillar los ojos achinados para que se vean más grandes: tendrás mirada de gato
Existen técnicas de maquillaje que pueden lograr un efecto visual sorprendente. Con estos trucos sencillos y los productos adecuados, es posible lograr unos ojos mucho más grandes.
Una de las características que suelen tener los ojos rasgados es que, en algunos casos, pueden lucir más pequeños de lo que realmente son. Por eso, al maquillarlos, uno de los principales objetivos es crear un efecto visual que abra la mirada y les dé una apariencia más amplia. La buena noticia es que esto se puede lograr fácilmente con las técnicas adecuadas y un poco de práctica.
Existen pequeños trucos que según Maybelline, hacen una gran diferencia, como aplicar un lápiz claro en la línea de agua para aportar luminosidad y evitar los tonos oscuros en esa zona, ya que tienden a cerrar visualmente el ojo. Otro punto clave está en las pestañas: elevarlas y darles longitud ayuda a proyectar una mirada mucho más despierta y expresiva. Lo mejor del maquillaje es que no busca cambiar tus facciones, sino resaltar lo mejor de ellas.
¿Cómo maquillar ojos achinados para que se vean más grandes?
Para maquillar los ojos achinados de la manera correcta, puedes seguir estos pasos que, según Vogue, favorecerán las facciones y te harán ver más bella:
- 1. Prepara la piel: Antes de maquillar, asegúrate de que el rostro esté limpio y bien hidratado. Después, aplica una base para párpados que ayude a emparejar el tono y permita que el maquillaje se mantenga intacto por más tiempo.
- 2. Da luz al lagrimal y al arco de la ceja: Añadir un toque iluminador en estas zonas ayuda a que la mirada se vea más despierta y elevada. Difumínalo suavemente para lograr un acabado natural que aporte frescura al rostro.
- 3. Usa sombras claras en el párpado: Los tonos luminosos son grandes aliados para crear una sensación de amplitud. Extiéndelos sobre todo el párpado para aportar luz y hacer que los ojos se perciban más abiertos.
- 4. Delinea las pestañas superiores: Traza una línea fina sobre la base de las pestañas para definir la mirada sin endurecerla. Si difuminas ligeramente el delineado, conseguirás un efecto más suave y favorecedor.
- 5. Aplica un lápiz claro en la línea inferior: Este truco ayuda a ampliar visualmente el ojo de forma inmediata. Además, aporta un efecto fresco que hace que la mirada luzca más descansada.
- 6. Potencia las pestañas: Aplica varias capas de máscara tanto arriba como abajo para aportar longitud y volumen. Si prefieres usar pestañas postizas, colócalas antes para lograr un resultado más uniforme.
- 7. Define tus cejas: Peinarlas hacia arriba y rellenar pequeños espacios ayuda a enmarcar mejor el rostro. Unas cejas bien trabajadas complementan el maquillaje y hacen que la mirada resalte mucho más.