Cómo maquillar los ojos achinados para que se vean más grandes: tendrás mirada de gato

Una de las características que suelen tener los ojos rasgados es que, en algunos casos, pueden lucir más pequeños de lo que realmente son. Por eso, al maquillarlos, uno de los principales objetivos es crear un efecto visual que abra la mirada y les dé una apariencia más amplia. La buena noticia es que esto se puede lograr fácilmente con las técnicas adecuadas y un poco de práctica.

Existen pequeños trucos que según Maybelline, hacen una gran diferencia, como aplicar un lápiz claro en la línea de agua para aportar luminosidad y evitar los tonos oscuros en esa zona, ya que tienden a cerrar visualmente el ojo. Otro punto clave está en las pestañas: elevarlas y darles longitud ayuda a proyectar una mirada mucho más despierta y expresiva. Lo mejor del maquillaje es que no busca cambiar tus facciones, sino resaltar lo mejor de ellas.

¿Cómo maquillar ojos achinados para que se vean más grandes?

Para maquillar los ojos achinados de la manera correcta, puedes seguir estos pasos que, según Vogue, favorecerán las facciones y te harán ver más bella:

Maquillaje para ojos achinados|Pinterest