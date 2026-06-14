En qué parte de la casa colocar la cuna de Moisés para que produzca más flores blancas
El lugar donde coloques tu planta puede marcar la diferencia entre si florece mejor o se te muere. Descubre cuál es el mejor espacio de la casa para ayudarla a crecer sana y lucir todo su esplendor.
La cuna de Moisés tiene una ventaja que la distingue de muchas otras plantas: no necesita estar expuesta al sol de forma directa para regalar sus características flores blancas. De hecho, suele desarrollarse mejor en espacios iluminados donde la luz llega de manera suave, sin golpear sus hojas durante horas.
Por esta razón, es una opción muy popular para decorar interiores, ya sea en departamentos, oficinas o habitaciones con poca entrada de luz natural.
Si quieres favorecer su crecimiento y aumentar las posibilidades de que florezca, procura colocarla cerca de una ventana donde reciba claridad durante el día, pero protegida por una cortina delgada que suavice los rayos solares. Con las condiciones adecuadas, la planta podrá mantenerse saludable, producir más follaje y desarrollar sus elegantes flores con mayor facilidad.
Estos son los mejores lugares de la casa donde puedes poner la cuna de Moisés
Para quienes siguen las recomendaciones del Feng Shui, ADMagazine subraya que la ubicación de la cuna de Moisés puede influir en la energía que se percibe dentro del hogar. Por eso, algunos espacios son considerados especialmente favorables para aprovechar al máximo su presencia.
- Junto a la puerta de entrada. Colocar la planta cerca del acceso principal es una de las sugerencias más comunes. Se cree que ayuda a recibir las buenas energías y a mantener un ambiente más equilibrado desde el momento en que se entra a la casa.
- En los pasillos. Los pasillos conectan diferentes áreas del hogar, por lo que son lugares donde la energía está en constante movimiento. Tener una cuna de Moisés en estos espacios puede contribuir a que el ambiente se sienta más agradable y armonioso.
- En la sala o zona de convivencia. La sala suele ser el punto de encuentro para la familia y las visitas. Según el Feng Shui, esta planta puede ayudar a crear una atmósfera más tranquila y acogedora, ideal para compartir momentos en compañía de otras personas.
- Hacia el lado este del hogar. Esta orientación está relacionada con la buena fortuna y las nuevas oportunidades. Por ello, colocar una maceta en una habitación o pasillo ubicado en esta zona es una práctica frecuente entre quienes buscan atraer energías positivas.
- En el sector sureste o dentro de la habitación. El área sureste también está asociada con la prosperidad y el bienestar. Además, algunas personas prefieren tener la cuna de Moisés en el dormitorio, ya que consideran que puede aportar una sensación de calma y protección, ayudando a crear un espacio más cómodo para el descanso.