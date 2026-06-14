En qué parte de la casa colocar la cuna de Moisés para que produzca más flores blancas

La cuna de Moisés tiene una ventaja que la distingue de muchas otras plantas: no necesita estar expuesta al sol de forma directa para regalar sus características flores blancas. De hecho, suele desarrollarse mejor en espacios iluminados donde la luz llega de manera suave, sin golpear sus hojas durante horas.

Por esta razón, es una opción muy popular para decorar interiores, ya sea en departamentos, oficinas o habitaciones con poca entrada de luz natural.

Si quieres favorecer su crecimiento y aumentar las posibilidades de que florezca, procura colocarla cerca de una ventana donde reciba claridad durante el día, pero protegida por una cortina delgada que suavice los rayos solares. Con las condiciones adecuadas, la planta podrá mantenerse saludable, producir más follaje y desarrollar sus elegantes flores con mayor facilidad.

Estos son los mejores lugares de la casa donde puedes poner la cuna de Moisés

Para quienes siguen las recomendaciones del Feng Shui, ADMagazine subraya que la ubicación de la cuna de Moisés puede influir en la energía que se percibe dentro del hogar. Por eso, algunos espacios son considerados especialmente favorables para aprovechar al máximo su presencia.

Cuna de Moisés o Lirio de la paz|Canva