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4 canciones de las tablas de multiplicar del 1 al 10: que tus niños aprendan con ritmo.

Aprender las tablas de multiplicar no tiene por qué ser aburrido. Estas 4 canciones convierten los números en ritmo y diversión, ayudando a que los niños aprendan del 1 al 10 de una forma entretenida.

4 canciones de las tablas de multiplicar del 1 al 10: que tus niños aprendan con ritmo.
4 canciones de las tablas de multiplicar del 1 al 10: que tus niños aprendan con ritmo.|Canva

Escrito por: Melannie Alba | DR

Estudiar las tablas de multiplicar puede ser divertido, las canciones hacen que aprender las tablas sea mucho más llevadero para los niños. En lugar de memorizar números una y otra vez, pueden cantar, seguir el ritmo y divertirse mientras aprenden. Esto ayuda a que recuerden las respuestas con mayor facilidad y a que el estudio se sienta menos como una obligación.

Además, la música suele captar mejor su atención, por lo que es más fácil que se mantengan interesados y quieran practicar varias veces. Con el tiempo, las tablas se vuelven familiares casi de manera natural, porque las han escuchado y repetido tantas veces que terminan formando parte de su memoria.

Aprender con canciones no solo hace el proceso más entretenido, sino que también ayuda a que los niños ganen confianza y se acerquen a las matemáticas de una forma más amigable.

4 canciones de las tablas de multiplicar del 1 al 10

Descubre cómo la música puede hacer que las matemáticas se queden en su memoria casi sin darse cuenta.

  • Tabla del 9 con Vampiclaus. Centrarse en una sola tabla ayuda a reforzar la memoria y que la aprendan con mayor facilidad. De manera visual el dibujo animado es atractivo y la canción es pegajosa.
  • Tabla del 7 con Doremila. La música permite que los niños avancen sin sentirse abrumados. Cuando el aprendizaje se acompaña de personajes divertidos y melodías que se quedan en la cabeza, el proceso resulta mucho más entretenido y es más fácil que recuerden lo que han practicado.
  • Tabla del 2 y 3. Estas tablas nunca más se le olvidarán a los pequeños si la aprenden a cantar como Spike el camaleón, PedroManuel el iguanodonte y la araña Melopodo.
  • Tabla del 1 al 10. Practicar las tablas del 1 al 10 les ayuda a los niños a construir una base sólida para resolver operaciones con mayor rapidez. Al aprenderlas poco a poco mediante canciones y animaciones llamativas, (como con Juan Pestañas) el estudio se vuelve más dinámico, entretenido y fácil de recordar. 
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