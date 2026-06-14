4 canciones de las tablas de multiplicar del 1 al 10: que tus niños aprendan con ritmo.
Aprender las tablas de multiplicar no tiene por qué ser aburrido. Estas 4 canciones convierten los números en ritmo y diversión, ayudando a que los niños aprendan del 1 al 10 de una forma entretenida.
Estudiar las tablas de multiplicar puede ser divertido, las canciones hacen que aprender las tablas sea mucho más llevadero para los niños. En lugar de memorizar números una y otra vez, pueden cantar, seguir el ritmo y divertirse mientras aprenden. Esto ayuda a que recuerden las respuestas con mayor facilidad y a que el estudio se sienta menos como una obligación.
Además, la música suele captar mejor su atención, por lo que es más fácil que se mantengan interesados y quieran practicar varias veces. Con el tiempo, las tablas se vuelven familiares casi de manera natural, porque las han escuchado y repetido tantas veces que terminan formando parte de su memoria.
Aprender con canciones no solo hace el proceso más entretenido, sino que también ayuda a que los niños ganen confianza y se acerquen a las matemáticas de una forma más amigable.
4 canciones de las tablas de multiplicar del 1 al 10
Descubre cómo la música puede hacer que las matemáticas se queden en su memoria casi sin darse cuenta.
- Tabla del 9 con Vampiclaus. Centrarse en una sola tabla ayuda a reforzar la memoria y que la aprendan con mayor facilidad. De manera visual el dibujo animado es atractivo y la canción es pegajosa.
- Tabla del 7 con Doremila. La música permite que los niños avancen sin sentirse abrumados. Cuando el aprendizaje se acompaña de personajes divertidos y melodías que se quedan en la cabeza, el proceso resulta mucho más entretenido y es más fácil que recuerden lo que han practicado.
- Tabla del 2 y 3. Estas tablas nunca más se le olvidarán a los pequeños si la aprenden a cantar como Spike el camaleón, PedroManuel el iguanodonte y la araña Melopodo.
- Tabla del 1 al 10. Practicar las tablas del 1 al 10 les ayuda a los niños a construir una base sólida para resolver operaciones con mayor rapidez. Al aprenderlas poco a poco mediante canciones y animaciones llamativas, (como con Juan Pestañas) el estudio se vuelve más dinámico, entretenido y fácil de recordar.