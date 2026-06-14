Cómo maquillar el rostro estilo minimalista para quitar años y que parezca natural: paso a paso

Cada vez más personas apuestan por un maquillaje minimalista que aporte luminosidad sin recargar el rostro. Esta tendencia, popularmente asociada con el estilo “Clean Girl” , busca resaltar los rasgos de manera delicada mediante acabados suaves y productos de apariencia ligera. La intención es aparentar una imagen natural, como si apenas se hubiera utilizado producto, pero con pequeños detalles logran quitar años y hacer que luzcas radiante.

Para conseguir este efecto, se suelen utilizar pocos productos y en cantidades moderadas. Según Maybelline , una cobertura ligera para unificar el tono, un corrector en zonas específicas, un poco de color en las mejillas para dar vida al rostro y unas pestañas definidas son suficientes para completar el look. El resultado es una apariencia auténtica, cuidada y fresca, que resalta lo mejor de cada persona sin transformar por completo sus facciones.

Cómo maquillar el rostro estilo minimalista para quitar años y que parezca natural

1. Empieza con una cobertura ligera

La clave de este estilo está en unificar el tono sin ocultar por completo la piel. Utiliza un producto de textura liviana que ayude a suavizar pequeñas diferencias de color y deje un acabado natural, evitando el efecto pesado o acartonado. Puedes usar una tinta o BB Cream.

2. Corrige solo donde sea necesario

En lugar de cubrir todo el rostro, aplica corrector únicamente en las zonas que lo requieran, como ojeras, pequeñas marcas o áreas con enrojecimiento. Así conseguirás una apariencia más fresca y equilibrada sin perder naturalidad.

3. Aporta vida al rostro

Un toque suave de color en las mejillas puede hacer una gran diferencia. Los rubores de acabado cremoso suelen integrarse mejor con la piel y ayudan a lograr un aspecto saludable y luminoso, como si el brillo viniera de forma natural.

4. Resalta la mirada con discreción

Para los ojos, apuesta por tonos suaves y cercanos al color de tu piel. La idea es dar definición sin que el maquillaje llame demasiado la atención. Unas pestañas bien peinadas y ligeramente rizadas bastarán para que la mirada luzca más despierta.

5. Elige labios de aspecto natural

Los colores suaves, similares al tono natural de los labios, son ideales para completar este look. Además de aportar un poco de color, ayudan a mantener una imagen fresca y sencilla que combina con el resto del maquillaje. Te recomendamos usar una tinta para que tus labios luzcan más naturales.

6. Sella el resultado

Para que todo permanezca en su lugar durante el día, puedes finalizar con un fijador ligero. Este paso ayuda a conservar la frescura del maquillaje y a mantener un acabado natural durante más tiempo.

Cómo maquillar el rostro estilo minimalista para quitar años y que parezca natural: paso a paso|Canva

Consejos para lograr un maquillaje minimalista

El secreto de un maquillaje que se vea fresco y auténtico está en realzar los rasgos sin que los productos se conviertan en el centro de atención. Estos consejos pueden ayudarte a conseguir ese efecto:

