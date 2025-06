¿Cuál es la canción que Leonardo y Ángela Aguilar le habrían robado a Becky G?

En las últimas horas el nombre de Ángela Aguilar se ha vuelto tendencia en las redes sociales; sin embargo, esto no se debe a una nueva colaboración musical, sino a que, supuestamente, ella y Leonardo Aguilar le habrían robado los derechos de una canción a Becky G. Ahora bien, ¿cuál es la realidad detrás de esto y qué tiene que ver la Inteligencia Artificial aquí?

Como sabemos, la Inteligencia Artificial se ha vuelto una herramienta sumamente común e importante que ha trascendido las fronteras y que, además de responder a ciertos cuestionamientos, tiene la capacidad de crear algunos productos audiovisuales. Y justamente esto sucedió con un video que involucra a Becky G, Leonardo y Ángela Aguilar. ¿A qué nos referimos?

¿Video de IA revela que Ángela Aguilar le robó una canción a Becky G?

Hace tan solo unas horas se difundió un video hecho con Inteligencia Artificial en el que, supuestamente, Becky G acusa a Leonardo y Ángela Aguilar del robo de una canción que es de su autoría. Vale decir que este video es creado completamente por IA, y aunque este no tiene la validación de ninguno de los artistas, ha creado escepticismo entre los fanáticos de los involucrados.

Como se ha mencionado, este video no tiene el respaldo ni de la reguetonera ni de los cantantes de regional mexicano, por lo que este no tiene su autorización. En ese sentido, vale decir que la canción de la que se habla es “Por El Contrario”, por lo que es preciso decir que, hasta el momento, lo anterior no se trata más que de una nueva trampa ocasionada por la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es el significado de “Por El Contrario” para Ángela Aguilar y Becky G?

“Por El Contrario” fue una canción sumamente popular en la carrera artística de los tres cantantes, aunque es una realidad que el significado para Becky G es más importante dado que sugiere su técnica vocal para alejarse del reguetón e interpretar otro tipo de música. Por último, vale decir que esta fue interpretada hace un año, en los Latin Grammy del 2024.