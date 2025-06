Arturo Carmona dice que hay varias historias que contar de él y Alicia Villarreal

Arturo Carmona, actor que participa en la obra de teatro “Alta Traición”, desfiló por la alfombra roja que se organizó para presentar a la prensa dicha puesta en escena. El regiomontano compartió que aún hay más historias personales que contar entre él y Alicia Villarreal.

¿Qué dijo Arturo Carmona?

“Sí, hay cosas, como les dije en alguna ocasión, hay verdades que se saben y unas que a lo mejor nunca se van a contar y otras que apenas me estoy enterando, entonces me atrevería a decir que las verdades familiares se deben quedar como tal, en la familia”, dijo Arturo Carmona.

Del mismo modo, Arturo Carmona dijo no estar muy de acuerdo con ventilar las cosas. “Publicarlas no estoy muy de acuerdo en eso, de por sí es muy manoseada a veces la información tan personal que prefiero mejor quedárnosla entre nosotros mismos”.

¿Pedro Moreno rompió el silencio sobre su arresto?

Dentro de la misma alfombra roja, Pedro Moreno, quien fue arrestado en Miami, Florida, por supuesta violencia doméstica, se dijo agradecido por el apoyo que ha recibido en México tras el incidente.

“Yo no he recibido mala vibra, al contrario, he recibido cariño por parte de los medios, de la gente, por parte de los empresarios, la producción, de todo el mundo, mis amistades, la familia y nada. Bendecido de tener trabajo y estar haciendo lo que me gusta, esto es lo que a mí me gusta”.