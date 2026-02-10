La antigua relación entre Fernanda Blaz y Werevertumorro vuelve a dar de qué hablar tras la visita de la influencer al podcast “Hablemos De Tal” de Un Tal Fredo. Si bien la creadora de contenido no menciona el nombre del youtuber, sí hace referencia a todo lo que vivió durante su noviazgo. Aquí te compartimos la cronología de su romance: cuándo inició, cuánto tiempo duraron juntos y cuándo decidieron separarse.

¿Cuánto duraron Fernanda Blaz y Werevertumorro? Así fue su relación

Nacida y criada en Xalapa, Veracruz, Fernanda Blaz decidió emigrar a la Ciudad de México, alrededor de los 25 años, para probar suerte en el mundo del modelaje y el entretenimiento. Según relata la influencer, fue entonces cuando conoció a Werevertumorro en un antro. En aquel momento, Fernanda tenía una relación de años con alguien que había conocido en Xalapa. No obstante, dado que esta persona se mudó a Londres y ella a Ciudad de México, el noviazgo no prosperó y optaron por terminar. Tras salir unas cuantas veces, la influencer inició una relación con el youtuber en 2016.

Juntos, crearon su canal de pareja y rápidamente se convirtieron en una de las relaciones más mediáticas y favoritas en el mundo del internet y las redes sociales. Pero no todo era color de rosa, como se mostraba en los videos. Según relata Fernanda en el podcast de Un Tal Fredo, los primeros meses de su relación fueron buenos. Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que la influencer se convirtiera en víctima de violencia económica, pues no tenía acceso directo al dinero que era fruto de su trabajo. Esto, aunado a diversos episodios de gaslighting y rumores de infidelidad, hicieron que la joven se sumergiera en una fuerte depresión.

En noviembre de 2023, tras siete años de romance, Fernanda decidió alejarse de Werever y empezar de cero. Según cuenta la joven, fue hasta ese momento que finalmente supo cuánto dinero generaba como influencer. Tras meses en terapia y un círculo de apoyo que se mantuvo al tanto de ella, Blaz comenzó a hacer su propio camino en redes sociales: recuperó el control de sus plataformas y el manejo de sus campañas.

¿Cuántos seguidores tiene Fernanda Blaz?

Hoy en día, Fernanda Blaz es de las influencers mexicanas con mayor renombre. En plataformas como TikTok e Instagram, su número de seguidores supera los dos millones y un millón, respectivamente. Entre sus colaboraciones más recientes resaltan nombres de grandes estrellas, como Selena Gomez y Karol G.