Fernanda Blaz reveló que Werevertumorro, su exnovio, usaba el mismo cepillo de dientes que ella. ¡El influencer ya le respondió!

La creadora de contenido Fernanda Blaz rompió el silencio sobre la relación de 7 años que mantuvo con Werevertumorro , y este último se encuentra una vez más envuelto en la polémica debido a las declaraciones. La influencer acusa a su exnovio de cometer violencia económica en su contra, de ejercer gaslighting y de llevar a cabo prácticas de control como usar su cepillo de dientes.

Gabriel Montiel, nombre real del youtuber, ha respondido a las acusaciones de manera sarcástica.

Fernanda Blaz dice que Werevertumorro usaba su cepillo de dientes

En el último episodio estrenado del podcast "Hablemos de Tal" con Un Tal Fredo , Fernanda Blaz reveló una de las conductas que más extrañas le parecían de Gabriel Montiel cuando estaban juntos como pareja. "Nunca tuve yo un cepillo de dientes propio porque usaba el mismo", dijo.

La influencer narró que solía comprar paquetes con cepillos de dientes nuevos, pero Werevertumorro seguía usando el de ella. Según el relato, cuando ella preguntaba dónde estaban los cepillos nuevos, él respondía cosas como "ay, ya usé el tuyo".

Un Tal Fredo especuló si esa costumbre era un intento de hacer "brujería" en su contra. Fernanda explicó que, según su psicóloga, más bien era un mecanismo de control en el cual la otra persona invadía por completo su privacidad.

La historia sobre el cepillo de dientes es solo una de muchas acusaciones que Fernanda Blaz hizo en contra de Werevertumorro. La creadora de contenido relató que él tenía el control de su dinero, incluyendo no solo el que ganaban con su canal de pareja sino el que ganaba ella.

También dijo que Gabriel Montiel fue infiel en numerosas ocasiones, la hacía dudar de sus propias percepciones y tenía prácticas propias de una relación ambivalente; es decir, según explicó ella, podía llevarla al límite de querer terminar la relación y luego la volvía a ilusionar.

Werevertumorro se burla de las acusaciones de Fernanda Blaz

Gabriel Montiel compartió en Instagram un video desde la perspectiva de un cepillo de dientes como si fuera un influencer, a quien de pronto le comienzan a comentar sus publicaciones con una fotografía de Werevertumorro. Esta es una referencia con humor a una de las acusaciones de Fernanda Blaz que se han vuelto más virales en los últimos días.

"Dime que te ardió sin decirme que te ardió", "deberías hacer un video ahora pero haciendo transferencias bancarias de todo lo que le robaste" y "sin llorar", son algunos de los comentarios que usuarios han dejado en el clip de Gabriel Montiel.