Dani Flow se burla de Christian Nodal al compararlo con Yolanda Saldívar

Parece que Dani Flow ya tiene en la mira a Christian Nodal y se mantiene en la línea de lo hostil. Después de que hace unos días se burlara de la relación del ‘Forajido’ y Ángela Aguilar en pleno concierto, el cantante de reggaetón aprovechó de nueva cuenta para arremeter vía redes sociales. Aquí un recuento de lo vivido entre estos artistas de la escena mexicana.

Dani Flow se burla de Christian Nodal (otra vez)

Hace unos días se viralizó que el “Rey del Morbo” se burló de la pareja de artistas del regional mexicano. En un concierto, mientras sonaba una de sus canciones (titulada El Enamorado) donde canta con los Titanes de Durango, se desplegaron imágenes de la pareja mencionada, en los cuales se colocaba un símbolo de prohibición, situación que los internautas indicaron que era una clara referencia a que ese tipo de cosas no deberían hacerse.

Y en las horas recientes de nueva cuenta Dani Flow arremetió contra la persona de Christian Nodal. En una de las historias de Instagram del reggaetonero hizo una comparativa del look del sonorense con la figura de Yolanda Saldívar. Realmente esta comparación ya es algo vieja, pues es de un video de Nodal y Ángela publicado hace tiempo. Pero aún así se recuperó en la cuenta oficial del representante del género urbano, lo cual es un ataque directo hacia el nacido en Caborca.

¿Christian Nodal le contestó a Dani Flow?

No, realmente Christian se ha mantenido bastante alejado de las entrevistas y comentarios hacia la prensa, hasta hace unas semanas. Lo más reciente, y lo cual se convirtió en un nuevo ataque masivo de la opinión popular hacia Nodal y Ángela, fue una entrevista concedida a la comunicadora Adela Micha. Pero los ataques de Dani Flow al cantautor mexicano aparecieron desde hace meses.

Sin embargo, aunque el reggaetonero ya arremetió en varias ocasiones a Nodal, este se mantiene en total silencio. Aunque mucha gente espera una reacción de Christian para seguir con este tema que causó varias reacciones en los últimos días.

