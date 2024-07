Dani Flow anuncia el nacimiento de su segunda hija

Uno de los cantantes mexicanos más controvertidos de los últimos años es Víctor Daniel Ayala Valladares, mejor conocido como Dani Flow , quien en las últimas horas anunció el nacimiento de su segunda hija.

A través de sus redes sociales, el cantante de reguetón, Dani Flow, confirmó la llegada a este mundo de su segunda hija Jovalie, la cual procreó con su novia Valeria Zepeda.

¿Cómo fue el anuncio de Danny Flow? El ‘Rey del Morbo’ hizo público el nacimiento de su segunda hija y la primera con su novia, Valeria Zepeda. Sin embargo, el polémico cantante también aprovechó para anunciar su nuevo proyecto musical.



“Hoy nació mi hija Jovalie y en septiembre mi hijo ‘El Rey del Morbo’ con 16 canciones top level, atentos”. En las imágenes de Instagram Dani Flow se deja ver con su hija Lucy y su pequeña bebé desde el hospital.

¿Cómo anunció Dani Flow que sería papá por segunda ocasión?

En marzo pasado y en pleno concierto, el cantante mostró un video para anunciar que tendría una hija con su novia Valeria Zepeda. “Invasora”, “Rompe hogares”, “Interesada”, son algunos de los insultos contra Valeria que aparecieron en el video. Posteriormente apareció Jocelyne Lino, esposa de Dani Flow, quien así la defendió.

“Ella no es así, ella es amor, es luz, es compañía, unión, es aprendizaje, familia quiero comprensión, pido respeto para la familia… Somos una familia diferente, pero así nos amamos”, dijo la madre de la primera hija de ‘El Rey del Morbo’.

“No pido su entendimiento, solo pido respeto para mi familia”, añadió Dani Flow, quien apareció junto a su esposa, su hija y su novia, Valeria Zepeda, quien es la madre de su segunda hija.

¿Dani Flow tuvo que insistirle a su esposa para tener una relación poliamorosa?

En entrevista con el youtuber Gusgri, Dani Flow admitió que tuvo que insistirle a su esposa para que aceptara tener una relación poliamorosa, incluso tuvieron que asistir al psicólogo para que les ayudara a lidiar con esto.

“Llegó el momento en donde ya estoy saliendo de mi casa y mi esposa se queda sola, ella me empieza a demostrar inconscientemente que no está cómoda con esa vida. Yo no espero que los problemas avancen, sino que trato de arreglarlo rápido. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera cubrirme. Y de ahí me puse insistente y como que encontramos esta chava y la seleccioné, dije: ‘Ella es la buena para nosotros’”, afirmó Dani Flow.