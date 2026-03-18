Este fue el mensaje de la actriz Daniela Alvarado tras perder a su bebé

El duelo es uno de los procesos más duros de sobrellevar para las personas. Enfrentarse a la ausencia, al cambio de planes, a las emociones diversas no es nada sencillo. Por ello, muchos se mostraron muy dolidos con la situación que viven los actores José Suárez y Daniela Alvarado… que recién perdieron al segundo bebé de la familia.

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¿Qué pasó con la pérdida de Daniela Alvarado?

Ya pasaron 3 semanas desde que la pareja anunció que el embarazo donde se encontraba Daniela no llegó a buen puerto. Cordelia (el nombre de la bebé que nació) llegó al mundo con 5 meses de gestación, por lo que su cuerpo no soportó la vida fuera del útero y murió. Ante eso, el primero en anunciarlo con un mensaje en su perfil fue José.

Ahí anunció el fallecimiento, indicando lo sucedido y anunciando que su esposa se encontraba en recuperación de lo sucedido. Eso hasta que hoy la actriz alzó la voz y mandó un mensaje sumamente emotivo en redes sociales. Allí específico lo doloroso que ha sido existir en general en los últimos días, pero por amor a los suyos, sigue adelante.

“Tenía 22 semanas y tres días…Tenía 5 meses. Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita, con mi Cordelia. Hoy se cumplen tres semanas de su fallecimiento, y yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra”.

¿José Suárez y Daniela Alvarado tienen más hijos?

La pareja estaba a la espera de su segunda hija. La primera es Olivia, quien aparece en las publicaciones más recientes de ambos artistas (los dos son actores). Sin embargo, dentro de sus palabras en el mensaje donde se desahoga después de días de silencio, dijo que siempre será mamá de Cordelia: “... estoy tratando, aquí estoy, con mi alma partida, trato, sigo, por mis hijas, porque si, siempre seré la mamá de Olivia y Cordelia”.