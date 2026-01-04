Famosa influencer anuncia la muerte de su bebé recién nacido: ¿de qué murió?

Una noticia que a todos nos pone tristes. Recientemente, una famosa influencer y participante de realities sorprendió a todos con un lamentable anuncio, puesto que detalló que su bebé de recién nacido falleció el 25 de diciembre del 2025.

Ante el anuncio sobre el fallecimiento del menor, ha generado un mar de comentarios y reacciones para la joven pareja que tuvo el terrible deceso del pequeño. Te vamos a revelar de quién se trata y todo lo que se sabe sobre su muerte.

¿Qué pasó con el bebé de Fer Moreno?

Fer Moreno es una famosa influencer, quien se ha destacado por participar en múltiples realitys, haciendo que su nombre sea reconocido. Desde hace tiempo se alejó del mundo de la televisión, dando inicio a su relación con Luis Miranda, su actual pareja, con quien tuvo a un bebé de nombre Atlas.

Se dio a conocer el nacimiento del menor el 10 de octubre del 2025, siendo una noticia que sorprendió a sus seguidores. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando la celebridad anunció el fallecimiento del recién nacido.

La noticia sobre la muerte se dio a conocer en su Instagram, subiendo varias fotos del pequeño, y algunas imágenes de ella con su pareja en un atardecer, dándonos a entender el proceso de duelo que ambos llevan ante la pérdida.

En una de sus historias explicó la muerte del pequeño, solicitando a todos que los mantengan en sus oraciones y que respeten su proceso. Hasta el momento, no se ha dado a conocer qué fue lo que le ocurrió, pero sus redes se han llenado de mensajes donde lamentan los hechos y con textos de condolencias al respecto.

¿Cuántos años tiene Fer?

La famosa influencer tiene actualmente 28 años, quien desde hace más de un año mantiene una relación con Luis Miranda, su actual pareja, quien se mantiene alejado del mundo de la farándula y las redes, por lo que se desconoce más sobre su historia.

Aunque la noticia del fallecimiento del recién nacido generó mucha tristeza entre los usuarios, también han salido internautas que han criticado el actuar de la pareja, quienes se han grabado llorando la pérdida del menor y han subido las imágenes a las redes.