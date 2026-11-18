A través de redes sociales, Daniela Parra exparticipante de MasterChef 24/7 compartió un video donde denunció que vivió un momento de tensión con elementos policiacos de la Ciudad de México. De acuerdo con las imágenes que se ven en la red se ve a la hija del actor Héctor Parra y a Diego Hopster discutiendo con uniformados luego de que los detuvieran aparentemente por revisión y decidieran grabar la intervención policial.

Según la descripción del video, la pareja de Parra se acercó con un grupo de policías para pedir su identificación ya que habían sido detenidos durante un retén, en ese momento la pareja de influencers notaron que los uniformados pararon a otro motociclista por lo que decidieron comenzar a grabar por si la situación se salía de control: “Aquí comenzamos a grabar por si se pasaban con el chavo”, se lee en el video lo que provocó el descontento de la autoridad quien amenazó a Parra con llevarsela al Ministerio Público.

¿Por qué los policías amenazaron con detener a Daniela Parra?

Todo ocurrió cuando Daniela Parra y su novio viajaban en motocicleta cuando fueron interceptados por elementos policiacos, quienes les solicitaron sus documentos y revisaron sus pertenencias.Sin embargo, la situación cambió cuando la pareja observó que los oficiales detuvieron con otro motociclista, presuntamente por circular sin casco. Ante lo ocurrido Daniela y Diego decidieron grabar el procedimiento y tener evidencia en caso de que los uniformados incurrieran en algún abuso.

Al ver la acción de los influencers uno de los elementos los cuestionó por estar grabando y comienza a tocar y a amenazar a Parra: “Señorita, me vas a permitir que, si está grabando, le vamos a pedir su teléfono para presentarlo al Ministerio Público. Deja de estar grabando”.

La advertencia provocó la reacción de Diego, quien intervino para pedirle al policía que no tocara a su novia y cuestionó la amenaza de trasladarlos ante las autoridades.

“No, no, no, suéltala, por favor, hazte para allá. No nos va a llevar al Ministerio Público, no estamos haciendo nada y grabar no es ilegal”. Tras este intercambio de palabras varios internautas reaccionaron en favor y en contra tanto de los policías como de la pareja.

¿Daniela Parra fue detenida?

A pesar de la tensión que se observa en las grabaciones, Daniela Parra no fue arrestada ni trasladada al Ministerio Público. Después del intercambio con los oficiales, la joven y su novio pudieron retirarse y continuar su camino.

El episodio generó distintas reacciones en redes sociales, principalmente por la advertencia del uniformado de solicitar el teléfono de Daniela para presentarlo ante el Ministerio Público. Así como haber tocado a la artista y más siendo él como hombre.

Ante la difusión del material, la Unidad de Contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México respondió a través de redes sociales y recordó que las personas que consideren haber sido víctimas de un abuso de autoridad pueden presentar una denuncia ante la Dirección General de Asuntos Internos.