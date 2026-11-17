No cabe duda que Shakira es una de las cantantes que siempre se roba los reflectores a cualquier lugar al que va, sin embargo en esta ocasión quien lo hizo fue su hijo mayor; de 13 años de edad; Milan Piqué Mebarak , adolescente con el que asistió al partido de la NBA realizado en el Kaseya Center de Miami, Florida, Estados Unidos, donde los Heat se enfrentaron contra Detroit Pistons el pasado sábado 14 de noviembre. De acuerdo con diversos internautas, el joven, hijo también de Gerard Piqué, tiene un gran parecido físico con el artista canadiense Justin Bieber, intérprete de grandes éxitos como “Baby”, “Sorry”, “Peaches”, entre otros.

¿Milan Piqué Mebarak, hijo de Shakira y Gerard Piqué realmente tiene un parecido con Justin Bieber?

De acuerdo con usuarios de las redes sociales, el joven que cumple 14 años en enero del próximo año, tiene un gran parecido con Justin Bieber. “Pensé que era Justin”, “Juraba que era Justin Biber. (Está) lindísimo el niño”, “Tiene un aire de Justin”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes. Estos comentarios se han expresado ya que actualmente el joven luce con el pelo rubio, un estilo de vestimenta muy similar al de Bieber; streetwear, además de que el el partido el joven portaba un gorro y una melena larga, como la usaba Justin hace algunos años.

Hasta el momento la cantante colombiana, intérprete de éxitos globales como “Estoy aquí”, “Antología”, “Dónde estás corazón”, “Ciega, sordomuda”, “Inevitable”, entre otros, no se ha pronunciado sobre la situación. Sin embargo, algo que para muchas personas quedó claro es la gran relación que ambos tienen mamá e hijo ya que se les vió muy felices y pasando un momento muy divertido en el que ambos conectaban.

¿Cuántos hijos tienen Shakira y Gerard Piqué?

Shakira y Gerar Piqué tienen dos hijos en común; Milan Piqué Mebarak, quién nació el 22 de enero de 2013 y Sasha Piqué Mebarak, nacido el 29 de enero de 2015; es decir, ambos solo se llevan dos años de edad. La artista colombiana y el exjugador de fútbol profesional terminaron de manera oficial su relación en junio de 22, la noticia la dieron a conocer a través de un comunicado. Su relación duró 12 años por lo que para fans de ambas celebridades esto resultó una noticia inesperada. Por otro lado, actualmente no hay información oficial de si Shakira tiene una relación amorosa mientras que Gerard Piqué es novio de Clara Chia Marti.