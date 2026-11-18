El mundo digital se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la famosa influencer, originaria de República Dominicana, Melissa Medina, quién tenía tan solo 22 años de edad. La querida creadora de contenido perdió la vida el pasado martes 17 de noviembre. La noticia ha generado gran conmoción, no solo en sus seguidores, sino en todas las personas ya que la influencer habría recibido un premio solo dos días después de su muerte, esto debido a su trayectoria como emprendedora.

Melissa Medina: ¿De qué murió la famosa influencer de 22 años de edad?

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Melissa Medina ya que no se ha revelado ningún tipo de información de manera oficial. Sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes, la creadora de contenido se encontraba con un hombre y una mujer cuando comenzó a presentar complicaciones de salud por lo que ambas personas trasladaron a la joven a un hospital en Santo Domingo, sin embargo los médicos confirmaron el fallecimiento de la influencer.

Ante esta situación, las autoridades del Ministerio Público interrogaron a las personas compartieron momentos con Melissa, antes de que falleciera ya que buscaban información y detalles de los antecedentes que ocurrieron y determinar qué había sucedido, sin embargo aún no hay una resolución y ninguna de las personas tienen cargos. Por ahora se espera que se den a conocer los resultados de la autopsia, los cuáles esclarecerán la situación.

¿Quién era Melissa Medina?

Melissa Medina era una famosa influencer, creadora de contenido y empresaria, misma que tenía un negocio el cuál estaba enfocado en manicura rusa, spa de uñas y pedicure. En su cuenta de instagram contaba con más de treinta y seis mil seguidores, mismos con los que compartía su estilo de vida, emprendimiento así como los distintos eventos a los que asistía. Estaba a punto de recibir un reconocimiento especial por parte de Premios Magna, los cuales reconocen trayectoria, excelencia y talento. “Con gran entusiasmo anunciamos que Melissa Medina erá una de las jóvenes homenajeadas de Premios Magna 2026”, fue parte de lo que la premiación compartió a través de sus redes sociales. Además de esto, definieron a Melissa como “Joven empresaria y emprendedora, se ha destacado por su iniciativa, visión de negocios y determinación para desarrollar sus propios proyectos”.

La publicación contaba con una fotografia de Melissa muy sonriente y portando un blazer amarillo sin embargo ya cuenta con diversos comentarios por parte de internautas muy sorprendidos por la noticia.