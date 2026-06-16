Ex Miss Mundo revela que padece cáncer de seno a los 32 años de edad: “Mi historia de vida ha cambiado”

La industria del modelaje de encuentra conmovida ante una dura noticia, esto debido a que Dayanara Martínez, Miss Mundo Puerto Rico 2018, reveló que ha sido diagnosticada con cáncer de seno a sus 32 años de edad, hecho que sin duda ha cambiado por completo parte de su historia. “Hay batallas en las que tienes la certeza de que su victoria será más dulce de lo usual. Mi historia de vida ha cambiado: fui diagnosticada con cáncer de seno” fueron algunas de las palabras que compartió la reconocida modelo en una publicación a través de su cuenta de instagram.

¿Cómo fue diágnosticada Dayanara Martínez con cáncer de seno?

De acuerdo con las declaraciones de la reconocida modelo, luego de regresar de unas vacaciones por motivos de navidad, la destacada ex reina de belleza detectó "una masa", razón por la que visitó a su ginecóloga, sin embargo la especialista mostró preocupación y le dió la indicación urgente de realizarse una mamografía. Este hecho sin duda generó miedo e incertidumbre en Dayanara ya que temía cuál sería su diagnóstico médico. Fue en ese momento cuando la modelo comenzó a fortalecer aún más su realción con Dios, “Aunque llevo un tiempo cultivando mi relación con Dios, esta vez decidí soltarle por completo mi vida a él”, fueron algunas de las palabras que compartió Martínez.

Luego de esa visita médica pasó un mes y la modelo tomó su primera quimioterapia, tratamiento médico para vencer el cáncer. A través de su cuenta de instagram, Dayanara expresó que ha vivido momentos "muy bonitos" durante su proceso de recuperación. Por otro lado, la reconocida modelo dijo a través de sus redes que se mantiene muy positiva, tranquila y en paz además de que está "orgullosa por cómo ha manejado cada reto", por otro lado, expresó publicamente que cuenta con todo el amor de su familia, quiénes no la han soltado en ningún momento. Actualmente la publicación ya acumula más de 400 likes y diversos comentarios llenos de apoyo y amor para la modelo, misma que es una de las más queridas y reconocidas debido a su gran trabajo.

¿Quién es Dayanara Martínez?

Dayanara Martínez es una reconocida modelo, famosa por haber sido Miss Mundo Puerto Rico en la edición de 2018. En redes sociales acumula más de 5 mil seguidores y se dedica a compartir temas relacionados a estilo de belleza. Ha cautivado a toda su comunidad con hermosas fotografías sobre sus viajes, todo lo referente a sus proyectos y grandes looks y maquillajes con los que ha conquistado las pasarelas.

