Revelan detalles de la muerte de la modelo Eugenia Montemayor

La noticia sobre la muerte de Eugenia Montemayor ha generado mucho ruido en las redes, debido a que se trataba de una reconocida modelo mexicana de apenas 20 años, generando que la web se llenara de imágenes de ella por lo inesperado del anuncio.

Ante lo inesperado de la situación, muchos usuarios desean conocer qué fue lo que le pasó; para que sepas más a detalle, te explicaremos toda la información que se tiene al respecto.

¿Qué le pasó a Eugenia Montemayor?

La noticia sobre la muerte de la importante celebridad se dio a conocer mediante un comunicado de la Universidad de Monterrey, en el que se anunciaban los lamentables hechos. Se sabe que su fallecimiento ocurrió el 21 de febrero.

Sin embargo, no se ha notificado ningún detalle sobre la causa de muerte de la reconocida modelo mexicana; solamente se ha mencionado que su fallecimiento fue repentino. Se espera que en los próximos días se pueda detallar qué fue lo que pasó.

Ante los hechos, sus redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias para los familiares de Eugenia Montemayor, mientras que otros comentarios lamentan lo ocurrido a la joven modelo, siendo una noticia terrible para poder asimilar.

¿Quién era Eugenia Montemayor?

Se sabe que la reconocida modelo mexicana tenía 20 años, quien era estudiante de la Universidad de Monterrey, donde cursaba la licenciatura en Mercadotecnia y Estrategia Creativa.

Aunque no se tiene la fecha exacta, se sabe que Eugenia Montemayor estaba con su carrera en el modelaje en México, carrera que estaba despuntando, quien con su personalidad y carisma había logrado sobresalir, logrando que su rostro y nombre fueran reconocidos por algunos de sus fans.

Por esa razón su fallecimiento ha generado un fuerte impacto en la sociedad, generando que miles de personas se unan al dolor de los familiares y amigos. Para conocer más sobre su inesperado deceso, hay que esperar a que se den más noticias al respecto, detallando qué fue lo que le ocurrió a la joven.