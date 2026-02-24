Muere Eugenia Montemayor: ¿Quién fue la modelo mexicana de 20 años?

Este lunes se confirmó la muerte de la modelo mexicana Eugenia Montemayor a la edad de 20 años, dejando un gran vacío dentro del mundo del modelaje en México, donde poco a poco comenzaba a despegar y se proyectaba como una de las más destacadas de Monterrey y nuestro país.

La modelo de origen regiomontano falleció el pasado sábado 21 de febrero, así se dio a conocer a través de redes sociales, lo que posteriormente se confirmó por un comunicado de la escuela a donde asistía; dejando así un gran camino donde poco a poco comenzaba a despuntar a temprana edad.

¿Qué le pasó a Eugenia Montemayor?

Por ahora su familia y círculo cercano se han limitado a compartir mayor información sobre la causa de muerte de la joven, aunque en las últimas horas las redes se han llenado de comentarios despidiéndose de Eugenia y en apoyo de su familia, por lo que se espera que en los próximos días compartan un poco más de detalles sobre la situación.

¿Quién fue Eugenia Montemayor?

Eugenia Montemayor fue una joven de origen regiomontano que en los últimos años había comenzado a despuntar dentro del mundo del modelaje en México, además se sabe que estudiaba la Licenciatura en Mercadotecnia y Estrategia Creativa en la Universidad de Monterrey y aunque se desconoce el grado en que cursaba, había ganado gran simpatía de propios y extraños gracias a su personalidad, la cuál ha sido recordada en esta triste situación.

De momento padres Francisco Montemayor y Alana González Montemayor no han emitido algún comunicado sobre la joven, únicamente se sabe que será despedida con una única misa este martes 24 de febrero en punto de las 5:00 de la tarde en la Parroquia “Nuestra Señora Reina de los Ángeles” de los Garza en Nuevo León, en lo que será una misa completamente privada entre personas cercanas.

