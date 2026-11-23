Itzel Barro, esposa de nuestro querido Capi Pérez, dio a conocer una desgarradora noticia, ya que lamentablemente falleció su mamá, la abuela de los pequeños Vicente y Clemente.

Hola enfermera, como se le conoce en redes sociales, publicó en su cuenta de Instagram la triste situación que atraviesa.

¿Cómo dio a conocer la esposa del Capi Pérez la muerte de su madre?

A través de una serie de fotografías donde aparece la mujer que le dio la vida, la exparticipante de MasterChef lamentó que su madre no pudo convivir más tiempo con sus hijos.

“Fue tan corto el tiempo que estuviste con Clemente y Vicente que sé que los amaste intensamente con todo tu corazón. Siempre sabrán que tuvieron una abuela que los amó más que a sus propios hijos jejeje”, externó.

Y añadió: “Encontré las cartas que te escribí de niña, las guardaste, las volviste a leer y escribiste sobre ellas, son el tesoro tangible más bonito que me quedaré. Tu partida cambia mi manera de ver la vida, sigo aprendiendo de ti con tu ausencia”.

¿De qué murió la mamá de Itzel Barro, esposa del Capi Pérez?

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso; sin embargo en las imágenes se observan lapsos en los que la señora atravesó por momentos complicados de salud.