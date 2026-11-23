Un integrante de la dinastía Aguilar llegará al altar próximamente. Contrario a lo que pensarían todos sobre una eventual boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quien dirá el sí es su hermano Leonardo Aguilar, ya que anunció su compromiso.

Adriana Caballero es la mujer con quien el hijo de Pepe Aguilar consolidará su amor. Fue a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram donde el cantante hizo el anuncio.

¿Cuándo será la boda de Leonardo Aguilar?

Hasta el momento se desconoce la fecha del enlace matrimonial; sin embargo, todo apunta a que la unión sería ni más ni menos que en el rancho de la familia Aguilar en Zacatecas.

No obstante, el cantante publicó una fotografía al aire libre junto a su pareja mostrando un anillo de compromiso con un diamante central tipo solitario.

Leonardo Aguilar anuncia compromiso

¿Quién es la futura esposa de Leonardo Aguilar?

Adriana Caballero Fridstein es originaria de Villahermosa, Tabasco, y tiene 27 años.

Sobre a qué se dedica, es licenciada en Imagen Pública con estudios en teatro musical. Trabaja como consultora de relaciones públicas y dirige su propio negocio de asesoría de imagen.

Además se dedica al modelaje gracias a experiencias previas que ha tenido en certámenes.