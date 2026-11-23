Los fans y seguidores de Luis Miguel fueron sorprendidos la tarde de este lunes 23 de noviembre luego de que empezará a circular una publicación de Spotify México que tiene como protagonista a “El Sol de México” y que podría estar indicando su regreso a los escenarios o el lanzamiento de un nuevo material discográfico.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Leonardo Aguilar anuncia su COMPROMISO con Adriana Caballero; ¿quién es su prometida y cuándo es la boda?

De acuerdo con la imagen difundida se logra ver el nombre del intérprete y una fecha señalada: 3 de diciembre de 2026. Aunque la plataforma musical no dio más detalles de lo que se trataba. Ante este tipo de información comenzaron a crecer las especulaciones sobre un posible nuevo lanzamiento musical, especialmente porque lleva varios años sin lanzar un álbum de estudio. Asimismo, la expectativa también creció debido a que, semanas atrás, Luis Miguel fue relacionado con una posible sesión de grabación en Los Ángeles.

¿Por qué los fans de Luis Miguel desean que anuncie un nuevo disco?

Una fotografía de Luis Miguel acompañada del mensaje “3 de diciembre” y casi 9 años de no lanzar un proyecto musical fans del intérprete de “La Bikina” han comenzado a crear teorías sobre un nuevo material musical, incluso hast un regreso a los escenarios luego de que hace algunos meses se indicará que Luis Miguel estaría preparando su próxima gira.

Hoy, la imagen que muestra al cantante frente a un sol resplandeciente la cual hace una referencia visual a su conocido sobrenombre seguidores comenzaron a preguntarse si se trata de una canción inédita, un nuevo álbum o alguna sorpresa relacionada con su carrera.

Por ahora, Spotify únicamente ha dejado esa fecha como pista, por lo que habrá que esperar casi una semana y media para conocer el verdadero motivo de su publicación.

¿Cómo fue la fotografía de Luis Miguel en un estudio de grabación que aumentó los rumores de su regreso a la música?

Las sospechas sobre un posible regreso discográfico no surgieron únicamente por el anuncio de la plataforma. Durante octubre de 2026 comenzó a circular una fotografía de Luis Miguel en un estudio de grabación de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En la imagen aparecía acompañado por el guitarrista estadounidense Paul Jackson Jr. y el ingeniero de sonido Dave Reitzas, quien anteriormente trabajó con el cantante en proyectos musicales.

La fotografía fue publicada inicialmente por Jackson Jr. en sus redes sociales, pero posteriormente desapareció.

La expectativa es mayor si se considera que el último álbum de estudio de Luis Miguel fue ¡México por siempre!, publicado en noviembre de 2017. Desde entonces, el cantante ha mantenido su presencia musical principalmente a través de sus presentaciones en vivo. Además, el pasado 21 de septiembre anunció oficialmente el “Luis Miguel Tour 2027” . Sin embargo, todavía falta confirmación oficial de sede, fechas y ciudades.