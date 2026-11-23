El pasado domingo 22 de noviembre a través de instagram se dió a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del periodista y escritor mexicano Humberto Padgett, a los 51 años de edad, La información fue compartida por la esposa del comunicador, Mariel Ibarra Falcón, “Con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias”, fueron algunas de sus palabras. Por su parte mencionó que el periodista murió en su casa, tranquilo y rodeado de sus seres queridos.

Humberto Padgett: ¿De qué murió el famoso periodista mexicano?

El periodista Humberto Padgett fue diagnosticado con cáncer de lengua en 2025. Ante este padecimiento el comunicador tuvo que someterse a una operación en la que le quitaron una parte de su lengua, sin embargo a pesar de que se sometió a un tratamiento de quimioterapia, la enfermedad comenzó a propagarse por todo su cuerpo.

¿Quién era Humberto Padgett?

Humberto Padgett fue un destacado periodista mexicano, originario de Toluca, Estado de México, y nació en 1975. Estudió en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escuela en donde estudió periodismo. Su carrera se enfocó en realizar investigaciones sobre narcotráfico, desapariciones, corrupción, violencia y seguridad. A lo largo de su carrera escribió libros como “Historias mexicanas de mujeres asesinas”, “Jauría. La verdadera historia del secuestro en México”, “Los muchachos perdidos”, “Retrato íntimo de un padrote”, “Guerrero: los hombres de verde y la dama de rojo. Crónica de la nación gomera”, entre otros.

En 2024 el periodista anunció que se retiraba de forma indefinida del medio ya que de forma previa había estado recibiendo acoso. “Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte”, fue parte de lo que el comunicador expresó.

A lo largo de su carrera obtuvo grandes premios y reconocimientos como “Premio Internacional de Periodismo Rey de España”, “Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter”, “Premio Iberoamericano de Periodismo Joven La Pepa 1812”, “Premio Ortega y Gasset”, “Premio Kurt Schork”, “Premio de la Federación Internacional de Periodistas”, solo por mencionar algunos.