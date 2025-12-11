INCREÍBLE: este increíble edificio de CDMX recibió un premio a nivel mundial por lo icónico que es

En la CDMX existen varios edificios altos y torres que complementan los paisajes , reforzando la imagen de metrópoli que la ha dado tanta popularidad en los últimos años. Y precisamente gracias a su relevancia, una construcción destacó por su estructura y se llevó un prestigioso premio.

Se trata de la Torre BBVA, ubicada en Paseo de la Reforma, que es además una de las vialidades más importantes de la capital. Este galardón fue otorgado por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (VTBUH), por el "10 Year Award of Excellence", que anualmente reconoce a obras que tienen excelencia a nivel mundial.

¿Por qué la Torre BBVA ganó un premio de arquitectura?

De acuerdo con información del blog oficial de BBVA, este nombramiento reconoce a todas aquellas construcciones que tienen diseños vanguardistas, funcionalidad, sostenibilidad y que además aportan al entorno urbano. Asimismo, habría rescatado la planeación detrás de la construcción de la Torre BBVA para que se integrara de forma armónica al paisaje.

La Torre BBVA ganó un premio por su diseño vanguardista|BBVA

Su ubicación exacta es: Avenida Paseo de la Reforma # 510, Juárez. Cuauhtémoc, 06600, CDMX. Se usa para oficinas y corporativo, es decir, no está abierto al público. En ocasiones hacen eventos para conocerlo, pero debe existir un registro previo y en su mayoría admiten solo a familiares de sus trabajadores.

Cuáles son los edificios más importantes de la CDMX

Aunado a las construcciones modernas que han respondido a las necesidades y el crecimiento de la capital, en la CDMX es posible encontrar varias edificaciones de más de 100 metros de altura. Algunas de las que gozan de mayor popularidad son la Torre Latinoamericana, inaugurada en 1956 ; Torre Mayor, inaugurada en 2003; Chapultepec Uno, inaugurada en 2019 y Torre Mitikah, recién inaugurada en 2022.

La Torre Latinoamericana es uno de los rascacielos más importantes en la CDMX|Gobierno de la CDMX

Este fue el primer edificio alto que se construyó en la CDMX

Previo a que las tendencias arquitectónicas en las grandes ciudades adoptaran a los rascacielos, durante 1933, en el antiguo Distrito Federal se hizo el primer edificio tipo rascacielos. Es el Edificio de la Lotería Nacional, que según información del Gobierno de la CDMX, por las condiciones del ambiente y la exigencia de la construcción, tardó 13 años en concluirse.