Así debes conservar tu flor de Nochebuena después de Navidad

La Flor de Nochebuena , se ha posicionado como un ícono de México que combina la historia, simbolismo y tradición. Es una especie que cuenta con un color rojo vibrante que tuvo gran presencia en rituales antiguos, pero también tiene su papel en la economía agrícola.

Esta planta es muy utilizada en la fecha de Navidad , pero si no se le brinda el cuidado correcto pues pueden marchitarse rápidamente. Ante esto es que te vamos a contar cuáles son las recomendaciones.

¿Cómo cuidar la Flor de Nochebuena?

Si quieres que tu flor de Nochebuena se mantenga brillante después de Navidad, debes procurar que reciba luz indirecta en abundancia y riegos prudentes. Es decir que debes regarla cuando sientas con el dedo que la tierra está seca. Por otro lado, no tienes que mojar las hojas rojas para que no salgan manchas ni se decoloren.

Otra cuestión a tener en cuenta es que se deben colocar lejos de la humedad debido a que son plantas susceptibles a los hongos. Es importante que el exceso de agua drene por completo para que no se dañen las raíces y no haya debilitamiento general.

Cuando pasen las fiestas, puedes realizar una poda para que vuelva a florecer con vigor. Lo que tienes que hacer es cortar dos centímetros arriba del frente de crecimiento (codo) a una altura de 50 cm.

Principales cuidados para conservarla perfecta:



Regar solo cuando la tierra esté seca.

“NO mojar las hojas rojas” para evitar manchas.

Mantenerla con luz indirecta varias horas al día.

Evitar espacios húmedos para prevenir hongos.

Dejar escurrir el agua sobrante por completo.

Aplicar poda posterior a Navidad para un nuevo florecimiento.

¿Dónde se cultiva la Flor de Nochebuena?

En México se ocupan 248 hectáreas para sembrar la Flor de Nochebuena. Es una actividad económica importante debido a que genera cerca de 13,000 empleos y concentra su producción en Morelos, Michoacán, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

