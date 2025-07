“Despacio, ¡esto es oro!": los memes del “Escorpión Dorado” y el video de Fabiola Martínez con evidencias

"Me desperté como a la media noche.

Me desperté como a las tres de la mañana.

Me desperté como a las cinco y en cada despertada, ahí estaba tu sonrisa.

Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza."



Quién diría que el Escorpión Dorado sería el poeta de la década 👍 pic.twitter.com/W9nUbvcUow