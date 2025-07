Andrea Noli reveló a Pati Chapoy que inició una relación con Jorge Salinas cuando él estaba casado

Nuestra querida Pati Chapoy tuvo una entrevista exclusiva con Andrea Noli, quien actualmente participa en MasterChef Celebrity Generaciones y se encuentra en una de las etapas más hermosas de su vida, ya que también está en la serie documental “Chespirito: Sin querer queriendo”, donde interpreta a La Bruja del 71 de manera fenomenal.

Andrea Noli habla de su polémico embarazo al lado de Jorge Salinas [VIDEO] La actriz Andrea Noli revela cómo conoció a Jorge Salinas, quien le pareció un hombre muy encantador.

Andrea Noli es una de las actrices que le gusta llegar su vida privada muy por debajo del ojo público, pero en esta ocasión abrió su corazón y le reveló algunas cosas que jamás se habían dicho ni sacado a la luz a Pati Chapoy.

¿Cómo es la maternidad para Andrea Noli?

Noli habló sobre el momento en que estuvo embarazada de su hija Valeria, quien también es hija del actor Jorge Salinas. La actriz relató cómo fue el momento que vivió al darle la noticia a Jorge, quien quedó en shock total, ya que no tenían una relación estable. Andrea relató que vivió una temporada en la que fue señalada y juzgada por su polémico embarazo; sin embargo, la llegada de su hija le cambió la vida.

“Yo logré entrar a una burbuja donde si se me atacó muchísimo, pero por otro lado, me fortalecí muchísimo también y afiance eso que estaba sintiendo que para mí, estar embarazada y luego tener a Valentina me expandió el corazón, aprendí a amar de una manera que no conocía y eso a la vez me dio mucho autoestima”.

Andrea Noli revela que se enamoró de Jorge Salinas cuando él estaba casado

La conductora de Ventaneando, Pati Chapoy fue concisa y le preguntó a Noli cómo fue que conoció a Jorge Salinas, a lo que Andrea respondió que estuvo muy enamorada de él:

“Por Alexis, cuando estábamos haciendo la obra de ‘Engañame si quieres”, era un hombre encantador, estaba en una época maravillosa. Yo estaba muy joven y muy, pues era fácil enamorarme en aquel entonces”.

Andrea también ventiló que si empezó una relación con el actor Jorge Salinas cuando él estaba casado y ella estaba enterada, pero en aquel entonces, no era algo que a ella le preocupara, por la inmadurez que tenía a esa edad; sin embargo, después de que se dio a conocer su embarazo, ella decidió tomar el camino de la maternidad sola asumiendo su responsabilidad.

La actriz dejó en claro que está orgullosa de todo lo que pasó y cómo afrontó las cosas, pero jamás volvería a cometer el mismo error, ya que no gustaría afectar ni lastimar nunca más a una mujer o a una familia.

