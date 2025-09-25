Despiden a extranjero tras exponer en VIDEO su rechazo al país: ‘Odio México’, dijo

Un hombre, quien se identificó como Adamas y de supuesta nacionalidad siria, perdió su trabajo luego de exponer su odio a México. Sus declaraciones en contra de la nación fueron recogidas por los influencers Damián Cervantes y Georgie, conocidos por su cuenta de TikTok, The Most Drag Race, quienes mostraron su descontento ante la actitud del susodicho, quien dijo lleva 2 años residiendo y, hasta hace poco, laborando en el país.

“¿Y te gusta México?”, cuestionó Cervantes.

“No. Odio México”, aseveró el extranjero.

“Podemos ayudarte a irte. Le hablamos ala policía o mejor a migración”, indicó Georgie.

Tras estos hechos, el video llegó a los dueños de La Vieja Habana, un bar ubicado en una de las avenidas principales delCentro Histórico de la Ciudad de México en donde, hasta hace unos días, trabajaba dicha persona, pues decidieron prescindir de sus servicios ante sus comentarios.

“En días recientes un excolaborador emitió declaraciones que generaron comentarios hacia nuestra empresa, dichas opiniones son personales y no reflejan los ideales ni valores de La Vieja Habana. Somos una empresa orgullosamente mexicana, comprometida con México, su cultura y su gente. Retiramos nuestro respeto y agradecimiento a quienes nos han brindado su confianza y respaldo”, señaló el bar en un comunicado.

Cibernautas cuestionan nacionalidad de exmpleado de La Vieja Habana que ‘funaron’ en TikTok

Cabe mencionar que, aunque el entrevistado dijo ser sirio, varios usuarios en redes sociales cuestionaron su nacionalidad, asegurando que su acento y dominio del español sugerían que en realidad podría ser venezolano o cubano, incluso, algunos especularon que mintió sobre su país de origen debido a posibles motivos personales o políticos.

“Tiene acento venezolano”, “Ese es venezolano, tiene todo el acento”, “No es sirio, habla muy bien el español. Su acento es cubano”, “¿Por qué finge su nacionalidad?”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas que cuestionaron la nacionalidad del susodicho.

Hasta el momento, ni Damián Cervantes ni Georgie se han pronunciado sobre el posicionamiento de La Vieja Habana.