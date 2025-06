“¡No te la sabes!” Así fue la fuerte reacción del público cuando Deyra Barrera falló al cantar el Himno Nacional

La noche del 7 de junio de 2025, no fue la mejor para la cantante Deyra Barrera. Durante un esperado evento de lucha libre, la presentación de la cantante tuvo un inicio accidentado, pues cometió un error al entonar el Himno Nacional Mexicano desde el Kia Forum de Inglewood, California.

Barrera iba vestida con un traje de mariachi muy elegante cuando subió al ring con solemnidad frente a un público mexicano y estadounidense. Sin embargo, el ambiente del recinto cambió estrepitosamente cuando, accidentalmente, cometió una alteración notoria en la letra del himno que provocó una reacción inmediata del público presente y más tarde de usuarios en redes sociales.

Deyra Barrera se equivoca al entonar el Himno Nacional mexicano

Durante una parte clave, la cantante parece olvidar la letra e improvisar:

“Mexicanos, al grito de guerra, de la paz del arcángel divino, sin embargo su centros la tierra al sonoro rugir del cañón”.

Para muchos, no es solo un error en la letra, pues consideran que altera completamente el significado de una pieza fundamental de la identidad mexicana. Desafortunadamente, para la cantante, el error fue tan evidente que incluso en la transmisión hubo fuertes segundos de incomodidad, incluso se escuchó cuando un asistente gritó “¡No te la sabes!”, generando caos.

La frase correcta era: “Mexicanos, al grito de guerra / El acero aprestad y el bridón, / Y retiemble en sus centros la tierra / Al sonoro rugir del cañón.”

Obviamente, la noticia corrió como pólvora y los usuarios de redes sociales no tardaron nada en expresar su molestia. Comentarios como “Es un símbolo patrio, no se vale improvisar” o “Esto no fue un error menor” se volvieron tendencia, mientras se compartía el fragmento del video viralmente.

¿Quién es Deyra Barrera?

Deyra Barrera no es nueva en el medio artístico. Alcanzó notoriedad en La Voz México 2021, donde formó parte del equipo de María José. Además, la cantante cuenta con dos álbumes y colaboraciones internacionales, entre ellas GNX, un ambicioso proyecto musical liderado por Kendrick Lamar.

El fallido intento de interpretación del Himno Nacional podría significar un punto de inflexión negativo para su carrera. En México, el himno es un símbolo patrio protegido legalmente, y cualquier alteración —incluso no intencional— suele ser tomada con mucha seriedad, especialmente en eventos internacionales.

