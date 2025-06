Jared Leto fue acusado de conducta sexual inapropiada; ¿qué hizo el actor estadounidense?

Uno de los actores más reconocidos de Hollywood se metió en un problema demasiado serio, esto porque se están confirmando acusaciones realmente fuertes por parte de varias mujeres. Según los distintos reportes, Jared Leto acosó y cometió actos de índole sexual contra algunas jóvenes, esto cuando ellas eran menores de edad.

El cantante ha tenido una carrera llena de buenos y malos momentos; sin embargo, en tiempos recientes la crítica no tiene en buen concepto al artista de 53 años. Los buenos comentarios han estado con Jared, sobre todo, por lo hecho con su banda 30 Seconds to Mars, pero lo que reveló una revista Air Mail, no lo deja bien parado.

¿Jared Leto acosó a menores de edad?

Todo esto es un trabajo periodístico hecho por la revista Air Mail. En ese sentido, es una investigación extensa que contiene testimonios anónimos y públicos de mujeres que indican actitudes sumamente cuestionables y delictivas de parte del músico de 53 años. Dicha labor periodística reporta nueve acusaciones por diferentes actos realizados en su contra.

Entre los testimonios que relata la publicación de la revista semanal estadounidense, se acusa a Jared Leto de llamadas telefónicas con lenguaje sexual, invitaciones a su casa para andar desnudo delante de las chicas e incluso masturbaciones realizadas delante de ellas. Y una de las cosas más preocupantes, según lo que se lee en las palabras de las mujeres afectadas, es que muchas eran menores de edad.

¿Jared Leto ya contestó algo sobre estas acusaciones?

Claramente, esta información se transmitió rápidamente y el grito en general indica preocupación de algo que en caso de confirmarse … sería asunto incluso de cárcel para el estadounidense. Al momento, no se tienen reportes concretos de una aclaración o mensaje realizado por el actor. Pero las redes ya están exigiendo que esto se resuelva lo más pronto posible.

