Diego Boneta sorprende al transformarse en Fidel Castro en su nueva película

Diego Boneta, uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional, reveló la primera imagen oficial de su próxima película Killing Castro. El proyecto tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica.

En la fotografía publicada en sus redes sociales, el actor aparece caracterizado como Fidel Castro, luciendo la tradicional barba, el uniforme militar y la gorra que identificaron al líder cubano durante décadas. La instantánea generó gran impacto entre sus seguidores, quienes destacaron la impresionante transformación física del intérprete.

Diego Boneta, de Luis Miguel a Fidel Castro

Después del éxito alcanzado con Luis Miguel: La Serie, Boneta enfrenta un reto completamente distinto en su carrera: dar vida a uno de los personajes más polémicos de la historia política contemporánea. “Más que agradecido y honrado de ser parte de este increíble proyecto con un equipo tan talentoso”, expresó el actor al presentar el primer vistazo de la cinta.

Killing Castro reúne a un equipo internacional de alto nivel y se perfila como una de las producciones más comentadas de la temporada. Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, la expectativa crece por ver a Boneta en un papel tan distinto a los que ha interpretado anteriormente.

Una transformación que genera expectativa

El anuncio llega en un momento clave para la carrera del mexicano, quien ha logrado consolidarse en Hollywood y ahora asume el reto de encarnar a un personaje cargado de simbolismo histórico. La película se suma a la lista de producciones que exploran figuras controvertidas, y la participación de Boneta promete atraer tanto a críticos como a audiencias internacionales.

El estreno en Toronto marcará el inicio del recorrido de Killing Castro por festivales y, eventualmente, su llegada a salas de cine y plataformas de streaming.

