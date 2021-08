¿Quiénes son los actores mejor pagados en Hollywood?

Durante el último año, el mundo del entretenimiento se ha visto afectado por la contingencia sanitaria que se desató a causa del Covid-19, por lo que mantuvo en pausa la elaboración de diferentes proyectos; sin embargo, la industria cinematográfica ha logrado levantarse y todo parece indicar que ahora con más fuerza que antes.

Por eso, ahora te presentamos algunos de los sueldos de varios famosos para saber que el séptimo arte es uno de los negocios más redituables.

Como cada año, la revista Variety compartió un listado de los actores que por su trabajo reciben los pagos más altos, aquí se pueden encontrar destacadas estrellas de Hollywood que en los últimos meses incrementaron sus ganancias.

Actualmente, el alcance de las cintas no se mide por el número de personas que asiste a las salas de cine en los días de estreno, sino que ahora, a través de las plataformas digitales, el éxito de las películas se calcula por vistas a través de servicios de streaming.

Las transmisiones en línea ya forman parte del comercio cinematográfico, ya que incluso el pago por aparecer en pantalla llega a superar las ganancias icónicas de celebridades, de tal forma que este es el mejor momento para hacerse de una buena fortuna.

El mejor ejemplo es el del actor Daniel Craig, quien consiguió 100 millones de dólares por colaborar en las secuelas Knives Out, del director Rian Johnson. A él le sigue Dwayne Johnson, famoso que podría alcanzar los 50 millones cuando Red One finalice su distribución.

Posteriormente se integran talentos como Will Smith, por su papel en King Richard; Denzel Washington, con The Little Things; Leonardo DiCaprio con Don’t Look Up o Mark Wahlberg, en Spenser Confidential.

A continuación, te presentamos el listado completo para que conozcas quiénes son los artistas mejor pagados de la industria.

Los mejores pagados

1. Daniel Craig 100 MDD

2. Dwayne Johnson 50 MDD

3. Will Smith 40 MDD





4. Denzel Washington 40 MDD

5. Leonardo DiCaprio 30 MDD

6. Mark Wahlberg 30 MDD

7. Jennifer Lawrence 25 MDD

8. Julia Roberts 25 MDD

9. Sandra Bullock 20 MDD

10. Ryan Gosling 20 MDD