El Feng Shui revela cuál es el ritual para atraer el dinero en Navidad

La época de la Navidad y Año Nuevo es una de las más esperadas por las personas de todo el mundo. La esperanza se renueva y muchos le dan forma a nuevos objetivos para sus vidas, motivos por el cual creencias como el Feng Shui toman preponderancia para aquellos que buscan mejorar su calidad de vida.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo

En este marco, esta filosofía china no solo ayuda a mejorar el flujo de energías dentro del hogar, sino que propone acciones que pueden ayudar a atraer el dinero, la abundancia y la suerte a nuestros días. La Navidad es un momento muy especial para pedir con mucha fe.

El Feng Shui y las energías

El Feng Shui es una práctica oriental que tiene muchos años influyendo en la vida de muchas personas, a lo largo y ancho del mundo. Esta creencia afirma que todos los ámbitos de la vida humana se ven impactados por las energías del universo, motivo por el cual resulta necesario atraerlas.

En este punto, el Feng Shui precisa que la armonía es necesaria para que las energías del universo fluyan dentro del hogar y nos acompañen a diario. Quienes la practican, realizan cambios en sus hogares, utilizan determinados elementos y modifican la manera en la que entienden la vida, con el fin de mejorarla.

Un ritual en Navidad

Con la llegada de la Navidad, el Feng Shui propone un ritual que ayuda a atraer las energías positivas y al dinero. En primer lugar, precisa que el árbol de Navidad debe ser colocado en la esquina sureste del hogar ya que, para esta creencia, se trata del área de la riqueza.

Por otro lado, aconseja realizar un ritual para el que se requiere hojas de laurel. El Feng Shui indica que se deben colocar algunas hojas dentro de un vaso de agua y dejarlas allí durante un minuto. Luego, hay que sujetar las hojas en la mano y estrujarlas hasta que comiencen a romperse.

Finalmente, el ritual invita a dejar las hojas rotas en el suelo. Esto debe ser realizado hasta tres veces y de esta manera, indica el Feng Shui, estará completo el ritual que ayudará a atraer el dinero a nuestra vida en el marco de la Navidad.