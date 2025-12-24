Así puedes evitar la acidez estomacal y el dolor de estómago en las fiestas de fin de año

Llegó una de las etapas más esperadas por los habitantes de todo el mundo, las celebraciones de fin de año. Al encuentro familiar se suman una variada gastronomía, que engalana las fiestas pero que puede traernos algunas dificultades de salud como dolores y acidez estomacales, motivo por el cual vienen bien algunos consejos de expertos.

Una receta sencilla y saludable, prepara una ensalada fresca

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se caracterizan por un incremento en el consumo de alimentos que en el resto del año no se ingieren, sumados a las bebidas y al volumen de lo que comemos. Ser precavidos y priorizar nuestra salud estomacal se convierte en algo sumamente necesario.

¿Por qué en fin de año se incrementa la acidez estomacal?

Desde el Instituto Mayo Clinic, de Estados Unidos, han puesto el foco en las celebraciones de fin de año y los desarreglos comunes en torno a la alimentación, con su correspondiente impacto en la salud. Es por eso que sus expertos indican que “la indigestión, o el malestar estomacal, pueden ser causados por comer en exceso”.

Además, como otras causas, añaden “comer alimentos fritos, grasosos o picantes; consumir demasiada cafeína, chocolate, alcohol o bebidas carbonatadas; fumar; tener ansiedad y por tomar ciertos medicamentos, como algunos antibióticos, analgésicos y suplementos de hierro”.

En este marco, aclaran que “mientras la indigestión implica un malestar en la parte superior del abdomen, la acidez estomacal es un dolor en el pecho detrás del esternón”.

¿Cómo prevenir la acidez y los dolores estomacales?

Teniendo en cuenta las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el doctor James East, del Instituto Mayo Clinic, afirma que “las comidas de las fiestas que parecen benignas pueden representar un peligro para las personas con enfermedades digestivas”.

En este punto, el experto indica que “las opciones de alimentos con bajo contenido de grasa son útiles para muchas enfermedades digestivas, al igual que las bebidas no alcohólicas”. East aconseja además “tener un control razonable de las porciones para que los invitados no se sientan presionados a comer en exceso”.

"Tomar antiácidos o incluso medicamentos inhibidores del ácido, como el omeprazol, puede reducir los síntomas de manera preventiva, pero no debe ser una excusa para excederse", explican desde Mayo Clinic.

Finalmente, el doctor James East remarca que para evitar la acidez estomacal lo ideal es “comer la comida principal a la mitad del día, no comer dentro de las tres horas antes de acostarnos, evitar los alimentos grasos, beber alcohol con moderación y considerar levantar la cabecera de la cama”.