¿Dónde vive Alfredo Adame? Así es la lujosa casa que tiene en uno de los barrios más exclusivos de CDMX

Alfredo Adame es uno de los personajes más polémicos de la televisión mexicana, pero también cuenta con una amplia trayectoria que lo consolidó en el medio. Precisamente gracias a su trabajo como actor, participante de realities y empresario, es que el artista forjó un patrimonio que le permite cómodamente en una zona exclusiva de CDMX.

Se trata de la colonia Lomas de Tepepan, ubicada al sur de la capital, específicamente en el territorio de la Alcaldía Tlalpan. La plusvalía de este lugar ha aumentado en los últimos años gracias a su localización cercana a sitios de interés, por lo que las propiedades van de los 7 millones a los 74 millones de pesos, según el sitio Vivaanuncios.

YouTube / Marco Antonio Silva Alfredo Adame lleva tiempo remodelando su casa para gestionar nuevos proyectos

¿Cómo es por dentro la casa de Alfredo Adame?

La casa de Alfredo Adame es en realidad una mansión moderna, rodeada de jardines verdes y acondicionada con todos los servicios y amenidades deseadas.

Así lo compartió el participante confirmado de ‘La Granja VIP’ a través de un video para el canal de YouTube de Marco Antonio Silva, en el que dio un vistazo a las habitaciones principales y compartió detalles del sitio.

YouTube / Marco Antonio Silva La casa de Alfredo Adame está en una zona exclusiva de la CDMX

De acuerdo con los dichos de Adame, en su casa tiene un estudio de producción, un cuarto acondicionado como foro de grabación para proyectos digitales, una cantina, mesa de billar y una pequeña oficina donde suele dar entrevistas. Un detalle particular es que cuenta con una pintura donde se le ve posando con las banderas de Puerto Rico, México y Estados Unidos, los países que más lo apoyan.

YouTube / Marco Antonio Silva Alfredo Adame tiene una oficina especial para sus entrevistas

La parte exterior de la residencia del llamado “Golden Boy” tiene un jardín principal muy amplio, en el que se ubica una piscina de buen tamaño para disfrutar de días al aire libre; así como algunos camastros alrededor para tomar el sol. Y por si fuera poco, cuenta con un garaje especial para su millonaria colección de motos.

YouTube / Marco Antonio Silva La casa de Alfredo Adame cuenta con una gran alberca en el jardín

¿Con quién vive Alfredo Adame?

Tras su separación de Mary Paz Banquells en 2017, Alfredo Adame ha tenido diversas relaciones sentimentales que incluyen a mujeres como Magaly Chávez, pero con ninguna de ellas ha formalizado al grado de vivir juntos.

Según platicó en el recorrido de su hogar, solo vive con su socio, aunque se trata de algo temporal, por lo que realmente toda la decoración es a su gusto y él supervisa las reparaciones.

Instagram / Marco Antonio Silva Alfredo Adame supervisa personalmente las remodelaciones de su hogar

Mientras que tal como comparte en sus redes sociales, hay ocasiones en las que Vanessa, su hija mayor, lo visita junto a sus nietos y pasan temporadas viviendo con él. Ya que, cabe recordar, con sus tres hijos varones está distanciado y ninguna parece querer dar el brazo a torcer.