Alfredo Adame: cuál es el nivel de estudios del famoso mexicano

El gran estreno de La Granja VIP está a nada de llegar y a partir del 12 de octubre diversas celebridades se pondrán a prueba con este reality de Azteca UNO. Entre los confirmados, está Alfredo Adame, cuyo nombre es más que conocido en la televisión, tanto por su presencia en los escenarios como por la explosiva personalidad que lo distingue.

Por lo que a raíz de que se dio a conocer la participación del “Golden Boy” en este programa, creció la curiosidad por saber más sobre su vida y trayectoria. Uno de los datos más sorpresivos, es el hecho de que el actor mexicano tiene como profesión el pilotaje y antes de debutar en el espectáculo, se desarrollaba como piloto comercial.

¿Cómo se hizo famoso Alfredo Adame?

La popularidad llegó a la vida de Alfredo Adame gracias al atractivo físico que lo caracterizaba de joven, pues fue así como empezó a llamar la atención de representantes y productores. Inicialmente, el galán de telenovelas era rostro de campañas publicitarias, pero con el tiempo tuvo la oportunidad de incursionar en la televisión, hasta que finalmente dejó su carrera en los aires.

Instagram / @alfredoadame.goldenboy Antes de debutar como actor, Alfredo Adame se dedicaba a algo completamente distinto

Los primeros proyectos en los que participó fueron la película “Fuga al destino” en 1987: y “Video Cosmos” en 1988. A partir de ahí, rápidamente le llegaron nuevas propuestas que lo consolidaron como galán de la pantalla chica.

¿Quiénes han sido las esposas de Alfredo Adame?

A la par de que su trayectoria profesional se consolidaba, Alfredo Adame experimentaba diversos cambios a nivel personal. El participante confirmado de La Granja ha estado casado en dos ocasiones y su primera esposa fue Diana Golden, con la que solo duró dos años.

Posteriormente, el polémico actor se casó con Mary Paz Banquells, con la que vivió 25 años de matrimonio y procreó a tres hijos: Diego, Alejandro y Sebastián. También tiene una hija mayor llamada Vanessa, fruto de una relación que tuvo durante su juventud y con la que actualmente lleva una excelente relación. Se divorciaron en 2017.