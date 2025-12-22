Cómo preparar una salsa roja para poner en tus antojitos y sorprender a todos en Navidad
Guarda esta receta perfecta para disfrutar en Navidad y Año Nuevo. Esta es la salsa roja que amarán todos los invitados de la mesa familiar.
Ya no falta nada para las fiestas decembrinas. El sabor intenso y el nivel de picor de una buena salsa roja la convierten en un complemento único en la mesa de Navidad. Más que un simple acompañamiento, esta preparación aporta carácter, tradición y un toque picante que conecta con una parte de la esencia de la comida mexicana.
En la gastronomía mexicana, la salsa roja es un símbolo de identidad, ya que cada región tiene su propia versión. Pero todas comparten una base sencilla hecha con jitomate, chile y especias. Estos son los ingredientes necesarios para realizar la preparación. A continuación se detallan los pasos fáciles para ejecutar esta receta .
Receta de salsa roja clásica
Desde tacos de suadero, longaniza o carnitas, hasta tlacoyos, huaraches, sopes, quesadillas y tostadas, esta receta de salsa roja se adapta a todo tipo de antojitos y comidas nacionales. Por eso promete convertirse en una de las favoritas de los invitados en la mesa familiar navideña.
Ingredientes
- 4 jitomates medianos
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 3 o 5 chiles de árbol secos (ajustar según el nivel de picor deseado)
- 1 dientes de ajo
- ¼ de cebolla
- Sal al gusto
¿Cómo hacer salsa roja fácil y rápida?
- Hervir los jitomates y los chiles de árbol en agua durante un periodo de tiempo de entre 5 y 7 minutos. Deben quedar suaves. En el caso de preferir una salsa menos picosa, se pueden retirar algunos chiles o bien se pueden desvenar antes de licuar.
- Licuar los jitomates cocidos junto con los chiles, el ajo, la cebolla y sal al gusto. Debe quedar una mezcla homogénea.
- Calentar el aceite en una cacerola a fuego medio y verter la salsa con cuidado.
- Cocinar durante un periodo de tiempo de entre 8 y 10 minutos. Revolviendo suavemente hasta que la salsa cambie a un tono más oscuro y se espese ligeramente. En este paso se puede ajustar la sal.
- Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos antes de servir. ¡Y listo! A disfrutar.
