Cómo preparar una salsa roja para poner en tus antojitos y sorprender a todos en Navidad

Ya no falta nada para las fiestas decembrinas. El sabor intenso y el nivel de picor de una buena salsa roja la convierten en un complemento único en la mesa de Navidad. Más que un simple acompañamiento, esta preparación aporta carácter, tradición y un toque picante que conecta con una parte de la esencia de la comida mexicana.

En la gastronomía mexicana, la salsa roja es un símbolo de identidad, ya que cada región tiene su propia versión. Pero todas comparten una base sencilla hecha con jitomate, chile y especias. Estos son los ingredientes necesarios para realizar la preparación. A continuación se detallan los pasos fáciles para ejecutar esta receta .

Receta de salsa roja clásica

Desde tacos de suadero, longaniza o carnitas, hasta tlacoyos, huaraches, sopes, quesadillas y tostadas, esta receta de salsa roja se adapta a todo tipo de antojitos y comidas nacionales. Por eso promete convertirse en una de las favoritas de los invitados en la mesa familiar navideña.

Ingredientes



4 jitomates medianos

1 cucharada de aceite vegetal

3 o 5 chiles de árbol secos (ajustar según el nivel de picor deseado)

1 dientes de ajo

¼ de cebolla

Sal al gusto

¿Cómo hacer salsa roja fácil y rápida?