Embargan a Alicia Villarreal en medio de polémica con Cruz Martínez

Alicia Villarreal se encuentra en el ojo del huracán de la polémica; la reconocida cantante mexicana fue embargada, noticia que ha sorprendido a todos, en especial considerando que en los últimos meses se ha encontrado envuelta en el escándalo la denuncia que le hizo a su expareja Cruz Martínez.

El anuncio se ha encargado de dominar los titulares de los medios. Para que sepas más a detalle, te explicaremos todo lo que se sabe al respecto, una polémica que parece no disminuir.

¿Qué le pasó a Alicia Villarreal?

El abogado de Alicia Villarreal fue el encargado de anunciar lo sucedido, detallando que la propiedad de la reconocida artista fue embargada, pero explica que el número no coincide con la documentación oficial, por lo que está en un proceso para validar la información al respecto.

Sin embargo, aunque su abogado explica la presencia de varias irregularidades por las autoridades, se menciona que dentro de los artículos que fueron embargados se encuentran artículos personales, vehículos y juguetes.

Por otra parte, el equipo legal de la cantante detalla que los adeudos que tenía ya habían sido cubiertos, por lo que todo el proceso que se hizo a su domicilio fue indebido. Por lo que los procesos y recursos legales se están preparando para poder deslindar las responsabilidades y confirmar algún tipo de anomalía en contra de la artista.

¿Quién es la pareja de Alicia Villarreal actualmente?

Ante la noticia de que su propiedad fue embargada, ocurre un año después de que ella denunciara formalmente a su expareja, Cruz Martínez, por violencia familiar, dando inicio a una disputa legal y a varias polémicas con algunos de sus familiares.

Por ahora, mantiene una relación con Cibad Hernández, un hombre de 42 años que se destaca por ser abogado y por ser creador de contenido enfocado al empoderamiento femenino. Ante la difícil etapa que está experimentando Alicia Villarreal, hay que esperar a los siguientes días para saber más detalles sobre lo que está ocurriendo. Esperemos que en los próximos días su equipo legal pueda compartir más detalles al respecto.