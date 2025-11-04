¿No que no? Emiliano Aguilar debuta en el regional mexicano con corrido de su abuelo

Reza el dicho mexicano que cuando el río suena… es porque agua lleva. Lejos del conflicto directo que el cantante tiene con su familia, habló mucho de los corridos y algunos artistas dentro del género lo mencionaban mucho. Ahora, sus deseos (de la gente que lo quería escuchar en el regional) se convirtieron en realidad, pues Emiliano Aguilar concretó el cover de Lamberto Quintero… popularizada por la leyenda mexicana llamada Antonio Aguilar. Esto comentaron los usuarios de redes sociales.

¿Cómo suena Emiliano Aguilar cantando el éxito de su abuelo?

Los conocedores del regional mexicano entienden a la perfección el legado de los Aguilar y sobre todo de Antonio. Por ello, muchos fanáticos estallaron de emoción al ver que Emiliano por fin se dejó seducir por la herencia musical que corre por sus venas. Allí, junto con el grupo denominado Los Empolvados de la Banda, hicieron el cover del famoso corrido de Lamberto Quintero.

La versión cantada por la banda y por el representante del rap dejaron una versión evidentemente más actualizada y totalmente afín de los corridos tumbados. Con esto, la gente le criticó por traicionar su esencia, mientras que otros tantos felicitaron su valentía para incursionar en el género. Esto mientras el video en YouTube alcanzó ya más de 250, 000 reproducciones tras lanzarse el pasado 1 de noviembre.

¿Es el inicio de Emiliano Aguilar en el regional mexicano?

Una de las posturas que la gente defiende del camino distinto que Emiliano tomó en su carrera musical es la que indica un rechazo total a todo lo que representa su papá. Sin embargo, el hijo mayor de Pepe Aguilar indicó que esto lo hizo por sus fans, que le pedían algo así para honrar el legado imborrable que su familia tiene en la música mexicana.

Entonces, como una especie de homenaje y tomando en cuenta que el corrido ha adquirido una importancia enorme en los escuchas nacionales, no sería extraño ver algo de regional en la música que próximamente saque uno de los polémicos hijos de Pepe.