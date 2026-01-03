El mensaje contundente que dedicó Pame Verdirame tras supuesta infidelidad

Pamela Verdirame sin dudas ganó gran popularidad debido a su paso por Exatlón México. El 29 de diciembre revolucionó las redes sociales debido a que en su cuenta de Instagram manifestó quién era la atleta roja que causó su separación.

Programa 3 diciembre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

Es importante también aclarar que la exjugadora Escarlata y Heliud Pulido ya no están juntos, a pesar de que ninguno de los dos lo ha hecho oficial. Ambos comparten en sus redes sociales los momentos de amor que pasan con su pequeña hija Rafaela pero por supuesto separados.

¿Quién es la atleta roja que causó la separación de Pamela Verdirame?

De acuerdo con la historia de Pame, la posible señalada sobre esta situación es Sofia Arroyo. La nadadora estuvo en la octava temporada de Exatlón México, misma que se grabó a inicios de este 2025; fue en esta campaña donde Heliud Pulido compartió equipo con Sofía.

Fue el pasado 29 de diciembre cuando Pamela subió 2 historias en las que mostraba una conversación que tuvo con Sofía, a quien le decía que Black Panther la había ayudado mucho y la estuvo aconsejando para tener un mejor rendimiento a la hora de los circuitos y los tiros; también añadió que, le gustaría tenerla con ellos en el grupo Rojo en un futuro.

Hasta abajo de esta foto, se ve la leyenda que escribió Pame, donde pone: “Tengan cuidado, que así empiezan”, con un emoji de un payaso. Luego se ve un video del 2025 donde están festejando lo que parece ser el cumple de Pulido, y aquí se encuentra Ingrid Treviño con Sofía.

¿Qué mensaje dejó en sus redes Pamela Verdirame?

En el día de ayer Pamela Verdirame utilizó su cuenta de Instagram para publicar un tierno video en el que aparece con su pequeña hija en diferentes momentos del 2025. A esta publicación la acompaña la siguiente leyenda:

“Gracias 2025, 2026 llega con más calma, más claridad y decisiones tomadas desde el corazón. Que sea un año para construir sin prisa, soltar lo que ya no pesa y confiar en lo que se siente correcto. Menos ruido, más verdad. Más presencia, más amor, más paz ”.

Sin dudas ha dejado en claro que el gran motor de su vida ha sido su hija y que espera que todo lo que venga sea con más calma.

