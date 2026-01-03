Una querida cantante pasó Año Nuevo hospitalizada tras una cirugía

La cantante que comenzó el 2026 en una cama de hospital es Pink. La estadounidense dejó sorprendidos a sus seguidores ya que se despidió del año con una imagen en la que aparecía con una bata médica y vendajes en el cuello.

Citlali, amante de Alan descubre que tiene un hijo

Esta publicación fue realizada en su cuenta de Instagram el pasado 31 de diciembre e iba acompañada de un mensaje extenso en el que hacía una reflexión, pero también un balance personal.

¿Qué le ocurrió a la cantante Pink?

De acuerdo a lo que manifestó la cantante , su paso por el centro de salud no fue por un cambio estético, sino que tuvo que realizarse una intervención que era necesaria para su bienestar físico.

“Puede que no sea un elegante lifting facial, pero me estoy poniendo dos discos nuevos y brillantes en el cuello”,manifestó. “Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de lo valiosa que es esta vasija que tengo y uso al máximo”.

Además, la operación ya estaba programada con anticipación para aliviar dolores y fortalecerla en medio de la exigencia física de su carrera. “El rock and roll es un deporte de contacto”, comentó.

De esta manera es que tuvo que pasar la Nochevieja sola en el hospital y su familia se encontraba de vacaciones. Pink decidió transformar la situación en una oportunidad para reflexionar sobre el cierre de un ciclo y el inicio de otro.

En su publicación, Pink decidió dedicar gran parte de su mensaje a hacer un repaso de lo que fue el 2025 que estaba dejando atrás.

“Este año fue una locura para todos nosotros y recorrió el espectro desde absolutamente devastador hasta levemente molesto”, escribió. Sin embargo, hizo hincapié en que en medio de las dificultades pudo encontrar lo positivo.

Pink destacó especialmente el tiempo compartido con su familia y con sus hijos, Willow Sage y Jameson Moon.

“Pude despertarme todos los días, levantarme de la cama y ocuparme de mis asuntos. El objetivo de amar a mis hijos y ayudarlos a seguir sus sueños”,manifestó en su mensaje.

