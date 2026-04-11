Emiliano Aguilar EXPLOTA contra Christian Nodal luego del estreno musical de ‘Un Vals': "¡Estás bien safado!”

Sin duda uno de los temas que están generando mucha controversia en redes sociales es el que se relaciona con el estreno musical del tema 'Un Vals' de Christian Nodal ya que la modelo que protagonizó el videoclip ha sido blanco de críticas por parte de los usuarios en internet pues aseguran que tiene un gran parecido a Cazzu y a Ángela Aguilar. Ante este hecho, Emiliano Aguilar compartió su opinión y dijo que haber combinado la apariencia física de dos mujeres en una era una falta de respeto.

¿Qué le dijo Emiliano Aguilar a Christian Nodal luego del estreno de 'Un Vals'?

En redes sociales Emiliano Aguilar compartió un video donde aparentemente luce muy molesto y expresa su opinión personal luego de las comparaciones de la modelo del reciente videoclip de Nodal con Cazzu y Ángela Aguilar. “Subir un video combinando a dos morras que han batallado por la culpa de esa persona y subir un video combinando esas dos personas en una…¡estás bien safado!, ¿Cómo vas a hacer eso?” fueron palabras del también cantante quién aseguró que lo que Nodal hizo fue una falta de respeto hacia su hermana Ángela Aguilar y hacia la trapera argentina Cazzu.

Apoyo de Emiliano Aguilar a Cazzu

En redes sociales el cantante de 33 años, hijo de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, quien ha desarrollado su carrera musical en el género del rap ha dejado en claro su postura respecto a quién apoya en la polémica que ha involucrado a Cazzu y Christian Nodal pues a través de un video en redes sociales expresó su apoyo total a “La Jefa”, “Aquí es puro team Cazzu…nada de enanos, la neta”. Por otro lado, el cantante ha compartido de forma pública que le gustaría colaborar con "La Nena Trampa". Sin embargo, hasta el momento Julieta Emilia Cazzuchelli no ha respondido si le gustaría lanzar algún tema musical en colaboración con el hijo de Pepe Aguilar.

Polémica del videoclip “Ul Vals” de Christian Nodal

Recientemente una de las polémicas más grandes en redes sociales es la que surgió a raíz de que la modelo del videoclip “Un Vals” de Christian Nodal fuera comparada con Cazzu y Ángela Aguilar, esto debido a su “aparentemente” similitud física. Sin embargo, el cantante de musical regional ya se ha pronunciado ante la situación diciendo “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso…Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”.Hasta el momento las comparaciones en redes sociales continúan por parte de diversos internautas.