Majo Aguilar y Emiliano Aguilar sorprenden al aparecer juntos

Claramente para el mundo del espectáculo este dueto generó múltiples reacciones, pues dos de los miembros de la dinastía Aguilar se juntaron. Además, se especula que de cierta forma están enemistados con Pepe y sus hijos, por lo que la gente de inmediato especuló algún proyecto musical que los ponga en tendencia a la brevedad. Esto se sabe de la reunión entre primos que tuvieron en las horas recientes.

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¿Majo y Emiliano Aguilar preparan colaboración musical?

Uno de los rubros que destacaron a temprana hora del jueves 9 de abril en México fue la reunión que tuvieron Majo y Emiliano. El hijo de Pepe Aguilar presumió en redes sociales que se reencontró con su prima tras años sin tener el privilegio de verla. Esto en medio de la constante tensión directa que vive el famoso hacia su padre y sus hermanastros.

En lo que se ve (analizando las fotos compartidas) como una larga velada, acompañada de unos tragos, los dos músicos se muestran contentos por reencontrarse en el camino. Esto dijo Emiliano: “Tanto tiempo sin vernos. Te quiero un ch..o, prima. Aquí ando a la orden”. Y con esa simple frase, la gente comenzó con sus teorías respecto a un futuro trabajo profesional entre familia.

En el pasado ambos ya han hablado y se han dirigido hacia el otro con respeto y mucho cariño. Emiliano indicó que su prima fue inspiración para que él se dedicara al rap. Mientras que Majo también ya declaró en el pasado que han hablado de concretar algún tema, pero no se ha llegado a la conclusión de dichas intenciones.

¿Emiliano y Majo Aguilar tienen problemas con Pepe y sus hijos?

Aunque ambos son casos separados, de cierta forma se tiene una imagen de que están enemistados con Pepe, Ángela y Leonardo. El caso de Emiliano es el más hostil, con palabras duras y directas contra su padre y cada vez más constante hacia sus hermanastros… sobre todo a Leonardo. Mientras que Majo decidió “alejarse” del entorno de su tío y sus primos, para mostrar una faceta propia, donde se destaca su esencia que sigue poniendo en alto la tradición de una dinastía tan reconocida como la de los Aguilar.