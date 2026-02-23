Emmanuel fue hospitalizado de emergencia antes de subir al escenario; este es su estado de salud HOY lunes 23 de febrero

Durante este fin de semana el cantante español Emmanuel encendió las alertas entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que no se presentó a cantar junto a Manuel Mujeres en el concierto que tenían programado en Jardines de México, Morelos, debido a que atravesó una complicación de salud la cual me impidió subir al escenario la noche del sábado 21 de febrero.

¿Por qué Emmanuel no cantó junto a Mijares en Jardines de México?

El público que asistió al evento programado este fin de semana en Jardines de México, Morelos, para disfrutar el "Two´r Amigos" gira que realiza Emmanuel y Manuel Mijares fue sorprendido al no ver al ícono del pop en español arriba del escenario junto a Mijares por lo que este último tuvo que esclarecer lo qué estaba pasando, indicando que su compañero no podía cantar por motivos médicos y se priorizó el bienestar del artista.

De acuerdo con información difundida, Emmanuel no compartió escenario junto a Mijares debido a atravesó por un episodio de salud el cual tuvo que ser atendido inmediatamente por personal médico, debido a la situación fue trasladado al hospital para su valoración donde se le diagnosticó que presentó una crisis de vértigo, tras varias horas se reportó como estable.

¿Cuál es el estado de salud de Emmanuel luego de presentar problemas de salud previo a su concierto?

A través de redes sociales el cantante colgó un video donde se le ve estable y con mejor animo agradeciendo la comprensión del público y explicó que su ausencia en el concierto que forma parte de la gira "Two´r Amigos" donde comparte escenario con Mijares fue a causa de un episodio de salud inesperado, asimismo, agradeció la comprensión y el profesionalismo del intérprete de "Soldado del Amor" ya que continuó con el show para no defraudar a la gente que esperaba esta presentación