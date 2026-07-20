Hallan sin vida a una famosa influencer y a su novio en una carretera; la policía investiga el caso por posible homicidio

El mundo del internet está de luto, esto luego de que la influencer de origen brasileño y su novio, Vinícius Souza de Carvalho, de 28, fueran encontrados sin vida al costado de una carretera rural el pasado sábado. De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, ambos presentaban heridas de bala y se considera que fueron privados de su libertad previo a su asesinato, que concluyó con sus cuerpos abandonados en Porto Seguro, Brasil. Hasta el momento no hay personas detenidas y el caso continúa bajo investigación.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Ulissias Marcelli y su novio?

Los cuerpos de la pareja fueron encontrados por un trabajador de la zona, quien de inmediato avisó a las autoridades. Desde entonces, los investigadores han intentado de determinar qué fue lo que pasó con la pareja y dónde estuvieron durante sus últimas horas de vida.

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