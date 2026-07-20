Luisito Comunica recibe AMENAZAS de las ARMY tras polémica publicación sobre BTS en el Mundial 2026

Luisito Comunica se ganó el enojo y hasta amenazas de muchas ARMY tras asegurar que una parte del estadio, durante el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, parecía no conocer a BTS. El influencer usó sus redes sociales para pedir una disculpa al fandom y explicar la situación.

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica aseguró tener "miedo" de las fans de BTS de manera no irónica. "No es broma, de verdad tengo miedo porque esta mañana me levanté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome y amenazándome", comenzó relatando.

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Qué dijo Luisito Comunica de BTS, que hizo enojar a las ARMY

Luisito Comunica acudió al partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en compañía de su novia, Ary Tenorio. Ahí, estuvo reseñando y mostrando las cosas que atestiguaba o experimentaba; una de ellas fue el medio tiempo, que contó con la participación de BTS entre los headliners.

"Ayer cometí el error de enseñar un ángulo del estadio en el cual la gente no se veía realmente emocionada de ver a la agrupación, no parecían conocer la música, y lo comenté", dijo el influencer. "Tras esto, he recibido de verdad mucho enojo, amenazas muy graves, y por eso quiero disculparme".

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El creador de contenido también conocido como "Luisillo El Pillo" se disculpó con el ARMY y admitió que cometió un error. "Claramente me equivoqué", dijo. "Sé que son capaces de arruinar vidas y lo han hecho antes, yo no quiero ser uno más. Reconozco en este momento que me equivoqué".

En su video, recordó que él en otras ocasiones ha dicho que le gusta BTS y que disfruta su música. También aclaró que sus declaraciones no eran sarcásticas y agradeció en coreano a las fans que vieran su video de disculpas a través de redes sociales.

