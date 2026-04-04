Ernesto D’Alessio muestra total apoyo a Jorge D’Alessio luego de rumores sobre infidelidad a su esposa Marichelo

A través de su cuenta personal en instagram Ernesto D'Alessio dejó en claro que muestra todo el apoyo a su hermano Jorge D'Alessio ya que compartió clips donde a ambos se les ve muy unidos, esto en medio de rumores de una posible infidelidad por parte de Jorge a su esposa, lo que para algunas personas esto estaría poniendo en riesgo su matrimonio con la actriz Marichelo Puente.

¿Por qué hay rumores sobre una infidelidad por parte de Jorge D'Alessio a Marichelo Puente?

Fue a través del canal del periodista argentino Javier Ceriani que este mencionó que Jorge D'Alessio le habría sido infiel a su esposa Marichelo, esto llevado a cabo en un departamento que tienen en Tulum, en México. "Ella se entera que este departamento de Tulum está cerca de alguien a quien él frecuenta, que es un hombre. Este departamento está cerquita de un hombre con quien gusta tener encuentros”, fueron algunas de las declaraciones del periodista. Sin embargo, hasta el momento Jorge ni su esposa han compartido algún comunicado sobre este rumor.

¿Qué dijo Jorge D'Alessio a los medios cuando lo cuestionaron sobre su matrimonio?

Jorge D'Alessio fue cuestionado sobre los rumores sobre su separación, esto luego de que su esposa lo dejara de seguir en redes sociales y borrara todas las fotografías con su esposo. “¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal?¿Ustedes creen que lo voy hacer? No tengo ninguna necesidad…la única explicación que un artista debe dar al público es dar un buen espectáculo y entregarse” fueron algunas de las palabras que el artista dijo ya reiteró que no piensa hablar de su vida personal. Por otro lado, su esposa Marichelo no ha confirmado ninguna separación por lo que hasta el momento todo se trata de rumores y nada es oficial.

Sin embargo, fue a través de un video en redes sociales que el vocalista de “Matute” expresó que agradecía a los medios que han tratado la nota con prudencia ya que están sus hijos de por medio. “Hay niños que ven la tele, que ven las redes y por eso la madre de mis hijos y yo hemos sido muy prudentes y lo seguiremos siendo y las cosas que se tienen que ver en casa, se verán en casa, como debe de ser”, fue parte de su declaración a través de un video.